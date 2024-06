Filip Chajzer wystawił warszawski dom na wynajem. Kogo na to stać?

Filip Chajzer: Nic go już w Polsce nie trzyma?

Filip Chajzer jest ostatnio na językach wszystkich. Pod koniec maja "Goniec" zarzucił mu, że nie wypłacił całości pieniędzy ze zbiórki, którą na rzecz chorego chłopca prowadziła jego fundacja. Chajzer w emocjonalnym poście odparł zarzuty i poinformował, że sprawą zajmuje się prokuratura. Odniósł się również do twierdzeń, że uciekł z kraju. W gorzkich słowach stwierdził, że ma już po prostu wszystkiego dość oraz że widocznie nie zna się na pomaganiu.

"Za to na kebabach świetnie, a każdy powinien w życiu robić to, co umie najlepiej i nie koniecznie w jednym kraju przez całe życie". Kilka tygodni później zrobiło się głośno o jego konflikcie z popularnym youtuberem "Książulo". Poszło właśnie o kebabowy biznes gwiazdora.

Wiele wskazuje na to, że Flip Chajzer postanowił jednak na dłużej wyjechać z Polski. Po medialnej aferze z Fundacją przeniósł się do Hiszpanii, gdzie kupił nowe mieszkanie, w którym podobno ma zamieszkać na stałe. W poruszającym majowym oświadczeniu wyznał, że w kraju trzyma go już tylko... mama. "Co mnie tu trzyma? Mama. Matka mojego dziecka i tak ogranicza mój kontakt z synem. Relacja z ojcem też nie jest łatwa. Mam dosyć. Polskiej zimy też" - napisał.

Filip Chajzer wynajmuje warszawski dom

Do tej pory Chajzer mieszkał na warszawskiej Sadybie. Wielka willa należy do ojca dziennikarza - Zygmunta Chajzera. W mediach społecznościowych 39-latek chętnie chwalił się zdjęciami z domowego zacisza. Trzeba przyznać, że dom robi duże wrażenie. Przepiękne wnętrza zostały urządzone w nowoczesnym stylu. Dziennikarz ma przestronną kuchnię, salon, a także taras.

Ostatnio w internecie pojawiły się informacje, że posiadłość Chajzera wystawiona jest na wynajem. Dom o wielkości 140 metrów kwadratowych położony jest na działce o powierzchni 268 metrów kwadratowych. Wiadomo również, że dziennikarz przeprowadził w nieruchomości generalny remont. Ile trzeba zapłacić za miesięczny wynajem? "Jedynie" 17 900 zł. Myślicie, że szybko znajdą się chętni?

