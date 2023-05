Finał Eurowizji 2023 już dziś wieczorem. Aż trudno uwierzyć, komu Blanka podziękowała za awans

Zofia Kucówna wyznała, że poszła do łóżka z obcym mężczyzną. W tym czasie jej mąż... Co za historia!

Już dziś wieczorem rozpocznie się wielki finał tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji. Wyłonieni w dwóch półfinałach reprezentanci 20 krajów, a także piosenkarze z krajów wielkiej piątki oraz Ukrainy - ubiegłorocznego zwycięzcy, zaprezentują ponownie swoje eurowizyjne hity. Łącznie obejrzymy 26 występów konkursowych, wśród nich oczywiście Blankę z piosenką "Solo". Koncert transmitowany będzie w TVP1 oraz online.

Blanka w półfinale wypadła bardzo dobrze. Ewidentny progres

Początki Blanki Stajkow na eurowizyjnej ścieżce nie były łatwe. Zwycięstwo w eliminacjach krajowych odbyło się w atmosferze skandalu. Wysuwano podejrzenia, że jej wygrana była "ustawką". Potem przyszły kolejne oskarżenia - o plagiat, a także nieformalne relacje z Augustinem Eggurolą. W wyniku tych ostatnich choreograf został odsunięty od pracy przy przygotowaniach występu Blanki w Liverpoolu. Stajkow krytykowało wiele gwiazd związanych z polskim show-biznesem. Na artystkę wylała się potężna fala hejtu. Dziewczyna jednak nie poddała się i ciężko pracowała na swój sukces, co widać było w znakomicie przygotowanym występie półfinałowym. Ewidentny progres wokalny i znakomicie przygotowana warstwa taneczna i wizualna zamknęły usta przynajmniej części jej przeciwników. Dziś większość widzów kibicuje naszej reprezentantce.

Reprezentantka Polski na Eurowizji zawdzięcza awans hejterom? Podziękowała im!

Po awansie do finału Blanka rozmawiała z radiem RMF. W trakcie wywiadu powiedziała coś zaskakującego. Na początku wyraziła wdzięczność dla wszystkich wspierających oraz rodziny i bliskich wokalistka, co było naturalne. Zaskakujące było to, że potem podziękowała... hejterom. - Chcę podziękować wszystkim hejtującym, bo mnie zmotywowali. Teraz mam nadzieję, że przyniosę mojemu krajowi dumę w wielkim finale - zapewniła. Takie pozytywne podejście z pewnością doda skrzydeł nie tylko artystce, ale także całej ekipie przygotowującej występ. Życzymy Blance znakomitego występu i oczywiście zwycięstwa. Już o 21 zapraszamy na relację na żywo, a już teraz zapraszamy do głosowania w naszej sondzie pponiżej.

Blanka o wygranej preselekcji i reakcji internatów