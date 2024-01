"Fuks 2". Tak Janusz Gajos zachowywał się na planie

Janusz Gajos w 2024 roku skończy 85 lat. O pełnej emeryturze słynny aktor zdaje się jednak nie myśleć. Mimo że - co naturalne w tym wieku - gwiazdor miewa mniejsze lub większe kłopoty ze zdrowiem (Janusz Gajos skarżył się m.in. na problemy z pamięcią), zdecydował się zagrać w filmie "Fuks 2" w reżyserii Macieja Dutkiewicza. Obraz jest kontynuacją legendarnego "Fuksu", który premierę miał w 1999 roku. Oprócz Janusza Gajosa w filmie "Fuks 2" możemy zobaczyć m.in. Macieja Stuhra, Cezarego Pazurę, Macieja Musiała i Paulinę Gałązkę. To właśnie ta młoda - 35-letnia - aktorka ujawniła, jak Janusz Gajos zachowuje się na planie filmowym. Wydaje się czymś niebywałym, że tak znakomity aktor jest w pracy tak skromnym człowiekiem.

Paulina Gąłązka o Januszu Gajosie: "Człowiek o niesamowitej pokorze i skromności"

Paulina Gałązka jest wprost oczarowana tym, jaki Janusz Gajos był podczas pracy nad filmem "Fuks 2". Mimo że młoda aktorka miała tylko jedną scenę ze słynnym starszym kolegą, to i tak jest szczęśliwa, że mogła go oglądać z bliska. - Niestety, zagraliśmy tylko taką mikroscenę, interakcję między postaciami. Żałuję, że tak mało, ale sama możliwość obserwowania pana Janusza na planie to prawdziwa przyjemność. To jest mistrz, człowiek o niesamowitej pokorze i skromności, a człowiek z takimi pięknymi rolami - zachwycała się Paulina Gałązka w rozmowie z portalem Shownews. Jak widać, można być legendą i nie zwariować.

