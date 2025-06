Gdy Michael Jackson odwiedził Polskę, ludzie wstrzymali oddech. Mucha wręczała kwiaty, Kwaśniewski zagadywał

Michael Jackson urodził się 29 sierpnia 1958 roku w Gary w stanie Indiana. Zadebiutował jako dziecko w zespole The Jackson 5, gdzie od razu wyróżniał się sceniczną charyzmą i wokalem. Prawdziwa rewolucja nadeszła jednak wraz z jego solową karierą. Album „Off the Wall” (1979) był zapowiedzią nowej ery w muzyce pop, ale to „Thriller” z 1982 roku uczynił go globalną gwiazdą.

„Thriller” pozostaje do dziś najlepiej sprzedającym się albumem wszech czasów, z ponad 70 milionami kopii na całym świecie. Teledysk do tytułowej piosenki wyznaczył nowe standardy dla branży muzycznej, łącząc muzykę z kinem i choreografią na niespotykanym dotąd poziomie. Michael Jackson stworzył niezliczoną liczbę hitów, które przeszły do historii muzyki rozrywkowej. Wśród nich można wymienić: „Billie Jean”, „Beat It”, „Smooth Criminal”, „Black or White”, „Earth Song”, „Man in the Mirror” i wiele innych. Michael Jackson był nie tylko artystą – był zjawiskiem kulturowym.

Jako pierwszy czarnoskóry artysta zyskał tak ogromną popularność w MTV, łamiąc rasowe bariery w mediach. Wprowadził rewolucję w dziedzinie wideoklipów, tworząc je na wzór filmów fabularnych. Zainspirował całe pokolenia artystów – od Justina Timberlake’a po Beyoncé i Weeknda. Do dziś jego taniec – zwłaszcza moonwalk – pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych ruchów scenicznych w historii. Jego styl ubioru – białe skarpetki, rękawiczka, fedora – przeszedł do legendy.

Koncerty króla popu przyciągały setki tysięcy widzów, a każdy występ był spektaklem dopracowanym do perfekcji – od świateł po choreografię. Niesamowite widowisko dał także w Polsce, podczas swojego pierwszego i jedynego koncertu w naszym kraju. Szczegóły poniżej.

Michael Jackson, wizyta w Polsce. Król popu na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie

Michael Jackson odwiedził Polskę tylko raz, ale to wydarzenie zapisało się na stałe w historii krajowej popkultury. 20 września 1996 roku dał koncert na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie w ramach trasy HIStory World Tour. Wydarzenie zgromadziło około 120 tysięcy widzów – był to jeden z największych koncertów w historii III RP.

Jackson przybył do Polski kilka dni wcześniej, spotykał się z fanami, a także z ówczesnym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Do dziś fani wspominają tę wizytę jako jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń muzycznych lat 90., a samo miasto Warszawa przez chwilę stało się centrum światowej popkultury. Mimo że była to jedyna wizyta Jacksona nad Wisłą, zostawiła trwały ślad w pamięci tysięcy Polaków. Zdjęcia z tego okresu do dziś budzą wielkie emocje.

Kontrowersje, tragedia i nieśmiertelność Michaela Jacksona. Muzyka, która wciąż żyje

Życie Michaela Jacksona było pełne blasku, ale też cienia. Media i opinia publiczna przez lata interesowały się nie tylko jego twórczością, lecz także operacjami plastycznymi, dziwactwami i zarzutami, które rzucały cień na jego reputację. Sam artysta wielokrotnie podkreślał, że żyje w „złotej klatce”.

Zmarł nagle 25 czerwca 2009 roku w wieku 50 lat z powodu zatrzymania akcji serca spowodowanego przedawkowaniem leków. Jego śmierć wstrząsnęła całym światem – żegnali go prezydenci, gwiazdy i miliony fanów. Pogrzeb transmitowano na żywo, a transmisję oglądało ponad miliard ludzi.

Dziś, po 16 latach od jego śmierci, Michael Jackson wciąż pozostaje obecny – w radiu, w serwisach streamingowych, na TikToku i w sercach fanów. W 2022 roku ogłoszono powstanie filmu biograficznego o jego życiu, a jego dzieci aktywnie dbają o zachowanie i popularyzację jego dziedzictwa.

Jackson sprzedał w sumie ponad 400 milionów płyt, zdobył 13 nagród Grammy i 39 rekordów Guinnessa. Ale jego największym sukcesem jest to, że jego muzyka wciąż wzrusza, inspiruje i jednoczy ludzi ponad podziałami.

Zobacz galerię zdjęć: Michael Jackson zmarł 16 lat temu. Jego muzyka wciąż porusza