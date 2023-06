Gdy trumna z Majorem Suchodolskim była zakopywana, Kononowicz nie wytrzymał. Poruszające nagranie. "Wojtku, bracie mój!"

Dowbor ma już nowe źródło zarobku. To zajęcie wydaje się dla niej idealne. Tu dojrzałość jest atutem

Wojciech Major Suchodolski został pochowany w poniedziałek, 26 czerwca, w Białymstoku. Twórca internetowy zmarł w wieku 48 lat, a na jego pogrzeb przyjechali fani z różnych części Polski. Był również Krzysztof Kononowicz, który bardzo dbał o to, by ceremonia przebiegała bez większych zakłóceń. Próbował nawet wypraszać jednego z mężczyzn, który jego zdaniem do takich zakłóceń doprowadzał. Tuż po tym, jak trumna Wojciecha Majora Suchodolskiego została wystawiona w kaplicy, a później odbyła się msza święta, youtuber został pochowany na cmentarzu w Białymstoku. Tam Krzysztof Kononowicz nie wytrzymał i wybuchł. Zaczął krzyczeć. "Wojtku, bracie mój!", wołał rozdzierającym głosem i zalał się łzami. Na sam koniec Kononowicz podziękował wszystkim za udział w uroczystości.

