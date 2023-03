Gisele Bundchen rzuciła trenera dla miliardera! Modelka spotyka się z eks mężem koleżanki?!

Gisele Bundchen spotyka się z miliarderem Jeffreyem Sofferem? To kolega jej eks męża i eks mąż jej koleżanki

Parę miesięcy temu supermodelka Gisele Bundchen i baseballista Tom Brady ogłosili rozstanie. Był to kompletny szok na salonach, ponieważ para wydawała się bardzo zgrana. Gwiazdy szybko się rozwiodły, a Gisele zaczęto łączyć z... jej trenerem sztuk walki. Jednak według "Daily Mail" ekspert ju-jitsu Joaquim Valente nie zagrzał miejsca w sercu top modelki. Podobno niegdysiejsza najdroższa modelka świata mierzy wyżej i poderwała miliardera. Kim on jest?! Randki z sławnymi modelkami to dla niego nie pierwszyzna... Chodzi bowiem o hotelowego potentata Jeffreya Soffera, byłego męża samej Elle Macpherson. Australijska piękność i Soffer rozstali się w 2017 roku. Miliarder to nie tylko eks mąż koleżanki Bundchen, ale i kolega jej byłego męża. Oficjalnie Gisele Bundchen nie potwierdziła jeszcze tych pogłosek.

Gisele Bündchen. Zarobki, rodzina, rozwód i... nowa miłość?

Gisele Bündchen przez 15 lat była najlepiej opłacaną modelką na świecie. Zarabiała około 30 milionów dolarów rocznie, została zdetronizowana dopiero w 2017 roku przez Kendall Jenner. Na modellingową emeryturę odeszła w wieku 34 lat. Ślub z Tomem Bradym Gisele wzięła w 2009 roku. W tym samym roku w grudniu modelka urodziła swoje pierwsze dziecko, 13-letniego dziś Benjamina, a w 2012 roku 10-letnią dziś Vivian Lake. Jesienią 2022 roku zaczęto plotkować o kryzysie w ich związku, potem para potwierdziła, że się rozwodzi. Następnie Purepeople podało, że Gisele Bundchen i Joaquim Valente, jej trener ju-jitsu są parą, tajemnicze źródło zbliżone do modelki powiedziało z kolei "Page Six", że to tylko plotki, a trenera i Gisele łączy jedynie przyjaźń... Joaquim Valente i Gisele Bundchen poznali się jeszcze w 2021 roku podczas sesji zdjęciowej. Teraz modelka podobno znalazła jeszcze nowszą miłość...

Sonda Czy rzuciłbyś pracę, gdybyś miał miliardy dolarów? Tak i w ogóle bym już nie pracował Nie, dalej robiłbym to co teraz Tak, ale tylko zmieniłbym ją na inną

Gisele Bündchen and billionaire Jeffrey Soffer are 'seeing each other' https://t.co/ZMOyMwTV7S via @MailOnline— Viper Dante Brandolini (@DanteBrandolini) March 17, 2023

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Czy znasz stolice wszystkich województw w Polsce? Pytanie 1 z 16 Bydgoszcz to stolica... ? pomorskiego podlaskiego kujawsko-pomorskiego Dalej