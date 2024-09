Gitarzysta legendarnego zespołu Queen trafił do szpitala! Stan Briana Maya jest poważny

Niepokojące wieści o gitarzyście legendarnego Queen! Co się stało?

Brian May od zawsze gra w kultowym zespole Queen. Jest brytyjskim gitarzystą i wokalistą rockowym, współzałożycielem legendarnej grupy, znanej dzięki niezapomnianemu Fredie'mu Mercury'emu. Hity Queenów zna każdy, największych przebojów słucha już kolejne pokolenie. Teraz do fanów dotarły smutne wieści na temat stanu zdrowia Briana Maya, gitarzysty, który być może już nigdy nie zagra.

Gitarzysta Queen nie mógł poruszać ręką

Brian May kilka dni temu wyznał na swoim profilu na Instagramie, że ostatnio został przewieziony do szpitala. Okazało się, że słynny gitarzysta miał udar, a jego lewa strona ciała została kompletnie sparaliżowana. Brian nie mógł poruszać ręką ani palcami, a co za tym idzie – grać na gitarze. Na początku lekarze nie dawali muzykowi gwarancji, że wróci do pełnej sprawności.

Gwiazdor Queen przyznał, że zwlekał z informacją o hospitalizacji i udarze, bo „nie potrzebuje współczucia”. Brian May zaapelował do fanów, aby nie wysyłali mu słów wsparcia w wiadomościach prywatnych. Muzyk podkreślił, że "już wszystko z nim w porządku".

"Było wątpliwe, czy kiedykolwiek będę w stanie to zrobić"

Brian May starał się uspokoić fanów. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił wideo, w którym wyjaśnił, że ma dobrą wiadomość. Znów może grać na gitarze „po wydarzeniach z ostatnich kilku dni”.

Mówię tak, ponieważ po małym problemie zdrowotnym, który miałem około tydzień temu, było wątpliwe, czy kiedykolwiek będę w stanie to zrobić.

Co Queen ma wspólnego z królem Karolem III

Queen ma na swoim koncie takie przeboje, jak m.in.: „We Will Rock You”, „Who Wants to Live Forever”, „The Show Must Go On” czy „Bohemian Rhapsody”.

W 2023 roku Brian May otrzymał tytuł szlachecki od króla Karola III. Muzyk też jest bardzo aktywnym członkiem lokalnej społeczności, w której żyje.

