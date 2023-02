Grażyna Szapołowska nagrywała podczas prowadzenia samochodu. Sprawa trafiła na policję!

Gwiazda zespołu Mazowsze ujawnia: Kazali mi tańczyć dla Stalina. To było straszne

Gwiazdy coraz częściej pozwalają sobie na niebezpieczne zachowania, takie jak nagrywanie podczas prowadzenia samochodu. Tego typu wpadkę ma na swoim koncie m.in. Dorota Gardias czy Paulina Smaszcz. Kilka dni temu efektem takiej lekkomyślności było potrącenie psa przez streamerkę. Używanie telefonu za kierownicą może skończyć się tragicznie nie tylko dla samego kierowcy, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego! Od 17 września 2022 kary za używanie komórki podczas jazdy samochodem zostały zaostrzone. Teraz grozi za to mandat w wysokości 500 zł i 12 punktów karnych (wcześniej było to jedynie 5 punktów). Niestety, nawet to nie hamuje niektórych osób przed sięganiem po telefon za kółkiem...

Grażyna Szapołowska nagrywała podczas prowadzenia samochodu. Policja reaguje

Ostatnio takim nagraniem pochwaliła się Grażyna Szapołowska. Aktorka robiła miny do telefonu, podśpiewywała i pokazywała internautom raz siebie, a raz drogę. Dodała również opis, który w tym przypadku brzmi dość przewrotnie.

- Życie jest dla życia - czytamy.

Na Szapołowską spadła ogromna krytyka, więc nagranie szybko zniknęło z jej profilu. Wcześniej na nieodpowiedzialne zachowanie aktorki zwróciła uwagę blogerka Wiola vel Pudi, znana na Instagramie jako Niewyparzona Pudernica. Kobieta złożyła na policję zawiadomienie o popełnieniu przez Szapołowską wykroczenia.

- Żeby potem nie było, że nikt nie zareagował i wydarzyło się jakieś nieszczęście. To nie jest babuleńka, która sprzedaje pietruszkę, żeby dorobić sobie do nędznej emerytury. To jest realne zagrożenie czyjegoś życia i zdrowia. Nie reagując, dajemy ciche przyzwolenie na łamanie prawa. Na drogach ginie mnóstwo ludzi, być może kogoś uratujecie, reagując. Stop chamstwu na drogach. Stop bezkarności elit. Stop wciskaniu kitów - napisała.

Blogerka otrzymała również odpowiedź, z której wynika, że policja podejmie w tej sprawie czynności wyjaśniające. Niewyparzona Pudernica zachęca do zgłaszania innych tego typu przypadków łamania przepisów.

- Reagujcie, zgłaszajcie. Pamiętajcie, żeby za słowami szły też czyny. Jeśli widzicie, że ktoś nagrywa trzymając telefon w ręku podczas prowadzenia auta, nagrajcie to i wyślijcie pod wskazany adres [np. do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej policji wrd.sw@ksp.policja.gov.pl - przyp. red.]. Tylko razem możemy zmienić coś na lepsze - zaapelowała.

Zgadzacie się?

