Grażyna Szapołowska: Święta spędzi w Paryżu zajadając ostrygi!

Co kraj, to obyczaj! Wielka gwiazda polskiego kina tym razem rezygnuje z polskiej tradycji na rzecz innych specjałów. - Święta, bardzo kocham, ale wyjeżdżam do Francji. Jedziemy do Paryża do córki i wnuczek mojego Eryka. Zahaczymy też o Monako. Do Polski wrócimy po Nowym Roku, ale nie od razu - zdradza „Super Expressowi” pani Grażyna. - We Francji nie spędza się świąt przy suto zastawionym stole jak w Polsce. Tam raczej idzie się do restauracji, gdzie zazwyczaj serwowane są ostrygi, je się foie gras, a także choucroute. To są dania wykwintne, świąteczne, które w tym dniu się spożywa - opowiada aktorka.

Grażynę Szapołowską można oglądać w serialu "Mój Agent" w Playerze. Aktorka występuje w 2 odcinku.

Katarzyna Jungowska o Grażynie Szapołowskiej: Byłam samotną matką. Mama pomogła mi wychować córkę!