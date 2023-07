Groby znanych polskich homoseksualistów. Zostali wyoutowani po śmierci. Niezapomniani

Władysław Sheybal (1923-1992) - pochowany na Putney Vale Cemetery w Londynie. Aktor zagranicą znany był jako jako Vladek. Zanim wyemigrował do Wielkiej Brytanii w 1957 roku zdążył zagrać w "Kanale" Andrzeja Wajdy i "Trzech kobietach" Stanisława Różewicza. 30 lat po jego śmierci znany pisarz Rafał Dajbor postanowił przybliżyć jego sylwetkę i zdradził, że należał do społeczności LGBT+. Zagrał m.in. w nieoficjalnej produkcji "Casino Royale" z 1967 roku, gdzie w rolę agenta 007 wcielił się David Niven, w Bondzie z Seanem Connerym pt. "Pozdrowienia z Rosji" (1963), "Szogunie" i "Piłacie i innych". Co ciekawe, Władysław Sheybal wyjeżdżając z Polski nie znał języka angielskiego, mimo że, pochodził z rodziny o korzeniach szkockich. Języka szybko się jednak nauczył w Dramatic School na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie później reżyserował spektakle i prowadził zajęcia aktorskie. Był synem Stanisława Sheybala (1891-1976), znanego artysty malarza i fotografika, pioniera w zakresie stosowania techniki gumy wielobarwnej (pochowany na cmentarzu w Marysinie Wawerskim w Warszawie). Jego starszy brat, Kazimierz Sheybal (+83 l.), został reżyserem i autorem licznych filmów dokumentalnych, walczył także w Powstaniu Warszawskim jako dowódca plutonu 230 w Zgrupowaniu „Żniwiarz (pochowany na Powązkach Wojskowych).

Prapradziadkiem Władysława był Kazimierz Skibiński (1786-1858), także aktor. Rafał Dajbor na łamach "Repliki" przypomniał, że Sheybal grał w "gejowskim Hamlecie" z 1976 roku w reż. Celestino Coronado. Vladek grał trzy role – wcielił się w Lucianusa, Pierwszego Aktora oraz Aktora Grającego Królową. - Nosił zieloną perukę, sztuczny biust i coś w rodzaju sukni z przezroczystej tkaniny, w jednym z ujęć zaś` odwracał się tyłem do kamery, zadzierał ową suknię i kręcił nagimi pośladkami - czytamy. Rafał Dajbor sugeruje także, że miał "przygody" ze światowej sławy aktorem Richardem Chamberlainem (89 l.).

Jerzy Połomski (1933-2022) właśc. Pająk - Stare Powązki. Pośmiertny coming out piosenkarza dokonał Sławomir Koper w swoim vlogu "Historia z Koprem". - W czasach jego największej popularności, Polska nie była specjalnie tolerancyjnym krajem dla mniejszości seksualnych. W to że dwaj mężczyźni mogą ze sobą sypiać nie wierzył również Władysław Gomułka - opowiada Koper. O tym, że miał upodobania homoseksualne mają też świadczyć akta IPN z lat 70-tych.

Janusz Sztyber (1951-2021) - wokalista, aktor, lektor i tłumacz, wyoutowany gej. Gdy zmarł, siostra zbierała na jego pogrzeb. Pochowany na Cmentarzu Południowym pod Warszawą. Od 1980 do 2007 roku mieszkał w USA. Wystąpił m.in. w The Voice of Senior, X-Factor, Must be the music oraz "Na dobre i na złe" i "Samym życiu". Był szefem kampanii wyborczej do Sejmu Roberta Biedronia w 2005 roku. Potem wspierał Piotra Ikonowicza.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Sztyber

Witold Sadowy (1920-2020) - aktor, felietonista, kronikarz życia teatralnego Warszawy. W wieku 100 lat dokonał coming outu wyznając, że jest gejem, w czasie swojego jubileuszu wyemitowanego w TVP Kultura. Zmarł w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Pochowany na Powązkach Wojskowych. Od 1942 roku żył w związku z inżynierem Janem Ryżowem (1908-1996) do jego śmierci w 1996. Poznali się w kawiarni „U Aktorek” przy ul. Mazowieckiej w Warszawie. Ryżow został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli.

Bogusław Kaczyński (1942-2016) - dziennikarz TVP, krytyk muzyczny, znawca opery - Stare Powązki. Anna Lisiecka, przyjaciółka Kaczyńskiego w książce „Będę sławny, będę bogaty”, zdradziła, że wolał on mężczyzn od kobiet. Przypomniała także fakt, że Bogusław przez kilka lat był mężem malarki Jadwigi Marii Jarosiewicz, która miała być jedynie przykrywką. Lisicka także była pewnego rodzaju "przykrywką". - Kiedy własnej Babuni próbowałam opowiadać o dylematach uczuciowych i o pewnej różnicy wieku istniejącej pomiędzy mną a wybrankiem mego serca, to ona była święcie przekonana, że mówię o Bogusławie Kaczyńskim. Moja Babcia (...) nie potrafiła zrozumieć, że Bogusław Kaczyński jest nie dla pań – czytamy. Autorka stwierdza, że Kaczyński wiele nie romansował. - Jeśli chodzi o życie z kimś na co dzień, to moim zdaniem do tego zupełnie się nie nadawał.

ks. Kazimierz Orzechowski (1929-2019) - zanim został duchownym był już aktorem. Ukończył PWST w Łodzi w 1952 roku. Do seminarium duchownego wstąpił wiele lat później. Święcenia kapłańskie przyjął w 1968 roku. Nie porzucił jednak aktorstwa. Nie zrzucił jednak sutanny i grywał wyłącznie księży. Najsłynniejsza rola to ks. Leski w "Złotopolskich". Pełnił funkcję kapelana Domu Aktora w Skolimowie, a potem był jego rezydentem. Do Kazimierza wzdychało mnóstwo kobiet, ale żadna nie miała u niego szans. Tajemnicą poliszynela było, że aktor jest do szaleństwa zakochany w... koledze. Jerzy Nasierowski (90 l.), bo o nim mowa, dopiero niedawno potwierdził, że był obiektem westchnień "pięknego Kazia". - Podkochiwał się we mnie, a gdy go odrzuciłem, został księdzem - mówił "Gazecie Wyborczej" aktor skandalista, który siedział w więzieniu za współudział w morderstwie gosposi aktorki Miry Grelichowskiej, wdowy po Kazimierz Wajda, słynnym Szczepciu z filmu "Włóczęgi". Pochowany w kwaterze aktorów na cmentarzu w Skolimowie w Konstancinie-Jeziornie.

Jerzy Kaliszewski (1912-1990) - aktor znany z takich produkcji jak: Polskie drogi i Stawka większa niż życie. Spoczywa na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Wyoutowany przez Rafała Dajbora w audycji Lepiej Późno Niż Wcale w TOK FM. Jerzy Kaliszewski był uczestnikiem Powstania Warszawskiego - zgrupowanie "Bartkiewicz". W czasie wojny był więźniem Pawiaka i obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau. Wykupiony przez matkę, Helenę, która dała pośrednikowi Gestapo wszystkie swoje kosztowności, biżuterię. Pracował potem jako kelner.

Jerzy Tkaczyk (1923-2006) - aktor filmowy (m.in. "Akcja pod Arsenałem" i "Polskie drogi") i dubbingowy (różne głosy w Pszczółce Mai). Zmarł 22 marca 2006 w Skolimowie. Został pochowany 29 marca 2006 na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

Jerzy Pietraszkiewicz (1917-2005) - aktor. zmarł w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Pochowany został w kwaterze aktorów na miejscowym cmentarzu. Jego partnerem był słynny tancerz i choreograf Witold Gruca (1927-2009) - Cmentarz w Skolimowie, który miał żonę,śpiewaczkę operową Alinę Bolechowską (1924-2002) - Cmentarz Bródnowski, ślub brali dwukrotnie. Kobieta była nawet w ciąży, ale ją usunęła, co zdenerwowało Grucę.- Na aborcję namówiła ją największa lesbijka w Polsce, do której zjeżdżały się różne, czasami wybitne, czasami bardzo znane kobiety. Zabrałem swoje rzeczy. Powiedziałem Alinie, że nie mogę być z morderczynią mojego dziecka. Chciał wrócić wtedy do Pietraszkiewicza, który go odtrącił i pokazał mu drzwi. - Był pięknym, wysokim mężczyzną, w którym bez pamięci się kochałem. Rozbudził mnie intelektualnie. Prowadzał po różnych teatrach - wspominał w książce „Grand jété, czyli wielki skok”. - Przygarniali mnie czasem, gdy w moim życiu przychodził ten moment, kiedy musiałem wyjść z domu ze szczoteczką do zębów w kieszeni. Tworzyli udany, wieloletni związek, byli z sobą szczęśliwi. Wielka klasa - opowiadał o nich Tadeusz Pluciński w wywiadzie-rzece „Na wieki wieków amant”.