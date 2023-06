Pieniądze na grobie wokalisty Budki Suflera. Mniej znane cmentarze Warszawy. Niezapomniani

Tomasz Kammel bez teleturnieju. Zastąpi go hit TVP

Mowę odbiera po tym, co zrobiła Agnieszka Woźniak-Starak tuż przed zwolnieniem z "Dzień Dobry TVN". Zachował się dowód

Tak wyglądała Dorota Wellman, nim przytyła przez chorobę. Nie do poznania! Chuda jak patyk

Wiemy, co będzie będzie robić Małgorzata Ohme po odejściu z "Dzień Dobry TVN"! Filip Chajzer ujawnia: "Trafione w dziesiątkę"

Cmentarz w Marysinie Wawerskim ma 7 hektarów, powstał w 1942 roku. Oto znane osoby, które zostały na nim pochowane:

Romuald Czystaw (1950-2010) - piosenkarz, były wokalista Budki Suflera (1978–1982) z którą wylansował przeboje "Nie wierz nigdy kobiecie" i "Za ostatni grosz". Wcześniej występował w zespole Dzikie Dziecko. Z Budki odszedł z powodu problemów z głosem, zastąpił go wówczas Felicjan Andrzejczak. Przebywał potem w Egipcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie koncertował po luksusowych hotelach. Na jego grobie fani zostawiają groszowe monety.

Edward Babiuch (1927-2021) - premier PRL, zastępca przewodniczącego Rady Państwa. Był ostatnim żyjącym premierem okresu PRL. Jego żona Lidia Babiuch jest lekarzem chorób zakaźnych, była organizatorką pierwszej kliniki dla osób chorych na AIDS. Ma 98 lat.

Bronisław Gej (1922-2014) - botanik, prof. dr. hab. SGGW

Agata Karczmarek (1963-2016) - gimnastyczka i lekkoatletka. Rekordzistka Polski w skoku w dal (6,97 - 1988). Najpierw brała udział w igrzyskach olimpijskich w Moskwie (1980) jako gimnastyczka w czwórboju drużynowym (7. miejsce). W Seulu (1988) także zajęła 7. miejsce, ale już w skoku w dal (6,60 m).W Barcelonie (1992) zajęła 10. miejsce. Najbliżej medalu była w Atlancie (1996), gdzie z wynikiem 6,90 m zajęła 6. lokatę. Brązowa medalistka halowych mistrzostw świata (Paryż 1997). W 1988 zdobyła Złote Kolce - nagrodę dla najlepszej polskiej lekkoatletki sezonu. Startowała w barwach Legii Warszawa, jej mężem był płotkarz Piotr Karczmarek.

Stanisław Sheybal (1891-1976) - polski fotograf, malarz, ojciec reżysera Kazimierza Sheybala (1920-2003) - Powązki Wojskowe i aktora Władysława Sheybala (1923-1992) - pochowany na Putney Vale Cemetery w Londynie.

Janusz Szymański (1948-2015) - fryzjer, mistrz fryzjerstwa artystycznego, uczeń Antoniego Cierplikowskiego (1884-1976) - cmentarz w Sieradzu.

Cmentarz Ofiar II Wojny Światowej w Wawrze (powierzchnia 0,312 ha)

Cmentarz założony by chować żołnierzy kampanii wrześniowej. Pierwszym pochowanym był wilnianin Kazimierz Grauzynius poległy 19 września 1939. Potem odbyły się tu pogrzeby ekshumowanych ofiar zbrodni w Wawrze w grudniu 1939. Na cmentarzu pochowano też żołnierzy polskich z 1 Armii Wojska Polskiego i żołnierzy radzieckich poległych w walkach o Pragę. W 1944 roku nekropolia została uszkodzona. Naprawiono go dopiero w 1964 roku. Wrażenie robi pomnik nagrobny z postaciami matki i syna - Janiny Mateckiej i Witolda Leopolda Mateckiego. Oboje byli harcerzami, mieszkali w Aninie. Ona zginęła w sierpniu 1944 r. w swoim domu, na który spadła bomba. On - w maju 1945 r. w lesie od eksplozji niewybuchu. Miał 16 lat.