Pośmiertny coming out aktora Wajdy. Miał mieć "przygody" ze słynnym gejem z Hollywood

12 marca przypada 100. rocznica aktora, który zagrał w dwóch filmach o Jamesie Bondzie. W nieoficjalnej produkcji "Casino Royale" z 1967 roku, gdzie w rolę agenta 007 wcielił się David Niven oraz w Bondzie z Seanem Connerym pt. "Pozdrowienia z Rosji" (1963). Co ciekawe, Władysław Sheybal wyjeżdżając z Polski nie znał języka angielskiego, mimo że, pochodził z rodziny o korzeniach szkockich. Języka szybko się jednak nauczył w Dramatic School na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie później reżyserował spektakle i prowadził zajęcia aktorskie.

Rodzina Vladka Sheybala

Urodził się w Zgierzu jako syn Bronisławy (z domu Kotula) i Stanisława Sheybala (+85 l.), znanego artysty malarza i fotografika, pioniera w zakresie stosowania techniki gumy wielobarwnej (pochowany na cmentarzu w Marysinie Wawerskim w Warszawie). Jego starszy brat, Kazimierz Sheybal (+83 l.), został reżyserem i autorem licznych filmów dokumentalnych, walczył także w Powstaniu Warszawskim jako dowódca plutonu 230 w Zgrupowaniu „Żniwiarz (pochowany na Powązkach Wojskowych). Prapradziadkiem Władysława był Kazimierz Skibiński (1786-1858), także aktorem. Sam Vladek, podobnie jak jego brat, działał w ruchu oporu, dwukrotnie trafiał do obozu koncentracyjnego, z którego również dwukrotnie uciekł.

Zagraniczna kariera

Oprócz filmów z serii o Jamesie Bondzie, Sheybal zagrał także w takich produkcjach jak: "Mózg za miliard dolarów", "Zakochane kobiety", "Piłat i inni", "Starsza pani znika" oraz w serialu "Szogun", gdzie poznał światowej sławy aktora Richarda Chamberlaine' a (89 l.). W 2003 roku aktor znany z serialu "Ptaki ciernistych krzewów" dokonał coming outu wyznając, że jest gejem. Aktor w latach 1975-2010 był w związku z Martinem Rabbettem.

"Gejowski Hamlet"

W magazynie "Replika" o znajomości Sheybala z Chamberlainem pisze Rafał Dajbor. Pisarz zajmujący się w biografiami polskich aktorów z czasów PRL, przedstawia, że aktorzy mieli ze sobą pewne "przygody". Opisuje także rolę Vladka w "gejowskim Hamlecie". - W kilku zachodnich rolach Sheybala można dostrzec rysy nieheteronormatywne. Najbarwniejszą z nich jest chyba ta z filmu „Hamlet” (1976) Celestino Coronado, który pozostawił po sobie legendę „gejowskiego Hamleta” (...) W swoim czasie był to film dość znany, reżyser dedykował swe dzieło Pierowi Paolo Pasoliniemu, a większość wykonawców ról męskich występowała na ekranie albo nago, albo w mocnym negliżu, albo w kobiecych strojach. (...) W dwóch rolach – Ofelii oraz Gertrudy – pojawiła się będąca wówczas u progu wielkiej, trwającej do dziś kariery Helen Mirren. Sheybal grał trzy role – wcielił się w Lucianusa, Pierwszego Aktora oraz Aktora Grającego Królową. W tej ostatniej roli nosił zieloną perukę, sztuczny biust i coś w rodzaju sukni z przezroczystej tkaniny, w jednym z ujęć zaś` odwracał się tyłem do kamery, zadzierał ową suknię i kręcił nagimi pośladkami - czytamy. O aktorze Dajbor opowiadał także w audycji "Lepiej Późno Niż Wcale" w TOK FM.

Władysław Sheybal zmarł na skutek pęknięcia aorty brzusznej i został pochowany na londyńskim cmentarzu Putney Vale Cemetery.