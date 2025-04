Narodziny Republiki

Zespół powstał z przekształcenia formacji Res Publica. Początkowo Ciechowski nie był wokalistą, ale gdy nie udało się znaleźć nikogo, kto udźwignąłby mikrofon - zrobił to sam. I to właśnie jego głos, jego teksty i jego sceniczna energia stworzyły unikalny klimat Republiki. Czarno-białe barwy, graficzne logo, teksty wymykające się prostym interpretacjom - to wszystko przyciągało uwagę. Przeboje takie jak „Biała flaga”, „Kombinat” czy „Telefony” stały się manifestem młodego pokolenia lat 80.

Związki Grzegorza Ciechowskiego

Grzegorz Ciechowski był nie tylko muzykiem - był także mężczyzną, który kochał intensywnie, ale nie zawsze wiernie. Jego pierwszą żoną była Jolanta Muchlińska. To z nią dzielił początki kariery i życia artystycznego. Ich związek rozpadł się, gdy Ciechowski zakochał się w Małgorzacie Potockiej. Z aktorką połączyło go uczucie pełne namiętności i napięć. Ich romans był jak rockowa ballada: gwałtowny, intensywny, publiczny. Dla niej porzucił żonę, dom, wszystko.

To była miłość na zabój. Ale też miłość, w której nie było miejsca na codzienność

˗ wspominała później Potocka w rozmowie z „Polityką”.

Z ich związku urodziła się córka Weronika. Wydawało się, że Małgorzata to ta jedyna. Ale Grzegorz znów stanął na zakręcie życia. Zostawił Potocką... dla nastoletniej opiekunki własnego dziecka, Anny Wędrowskiej.

To dopiero był skandal. Ona - zaledwie 19-letnia, on - uznany artysta z przeszłością. Media prześcigały się w doniesieniach. On chyba był na tę burzę gotowy. Wytrwał i wydawał się odnaleźć spokój. Z Anną wziął ślub w 1994 roku. Mieli trójkę dzieci: Helenę, Brunona i Józefinę. To właśnie Anna była przy nim, gdy umierał. Czy to była prawdziwa miłość? Czy ucieczka od przeszłości? Tego już się nie dowiemy.

Między muzyką a samotnością

Choć był głosem swojego pokolenia, sam często wydawał się zagubiony. Po rozpadzie Republiki w 1986 roku Ciechowski rozpoczął solową karierę jako Obywatel G.C. Współpracował z Kayah, Justyną Steczkowską, pisał ścieżki dźwiękowe. Tworzył jak szalony.

W 1991 roku Republika wróciła z nowym materiałem i odświeżonym składem, i królowała przez dekadę. Z piedestału strąciła ją dopiero śmierć lidera. 22 grudnia 2001 roku Grzegorz Ciechowski zmarł nagle na skutek powikłań po operacji tętniaka aorty. Miał zaledwie 44 lata. Do końca był aktywny twórczo, planował kolejne płyty i nowe projekty.

Dziś o spuściznę po muzyku dba Anna Wędrowska-Skrobiszewska. Córka Weronika działa jako artystka pod pseudonimem VV. Pamięć o Ciechowskim nie gaśnie - jego teksty są cytowane, a Republika wspominana jako jedna z najważniejszych grup w historii polskiego rocka. A toruński klub Od Nowa nadal działa. I choć minęły dekady, duch tamtego koncertu z 25 kwietnia 1981 roku wciąż unosi się nad sceną.

