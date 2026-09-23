Grzegorz Markowski kończy 73 lata. Patrycja zdradziła, jak świętuje urodziny. Złożyła mu wzruszające życzenia

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-09-23 5:53

Grzegorz Markowski kończy 73 lata. W tym roku piosenkarz świętuje wyjątkowe urodziny w Hiszpanii, gdzie przebywa z rodziną. Brakuje jednak jednej ważnej osoby – córki Patrycji Markowskiej. Wokalistka nie zapomniała o ojcu i za pośrednictwem "Super Expressu" złożyła mu wyjątkowe życzenia.

Tak Grzegorz Markowski świętuje urodziny

Grzegorz Markowski zawsze stara się spędzać dzień urodzin w gronie rodzinnym. "Bywało, że w jego urodziny szaleliśmy nocą w warszawskich klubach, a zdarzało się, że spędzaliśmy je w najbliższym gronie w józefowskich restauracjach przy kominku" - opowiada nam Patrycja Markowska, która dodała, że choć ojciec zniknął ze sceny, w domu muzyka wciąż jest obecna w tak ważnych chwilach jak jego urodziny. 

Tata zawsze bierze gitarę do ręki i muzykuje, co od kilku lat sprawia mu przyjemność tylko w gronie najbliższych i rodziny, bo zamknął rozdział występów publicznych.Bynajmniej nie z powodów zdrowotnych tylko była to jego suwerenna, dojrzała decyzja żeby zejść ze sceny niepokonanym tak jak sobie wyśpiewał w piosence - zdradziła nam córka artysty. 

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Pobyt w Hiszpanii w gronie bliskich osób

W tym roku Patrycja Markowska nie może być u boku ojca w dniu jego urodzin.  Choć piosenkarka nie spędzi tego wyjątkowego dnia z Grzegorzem Markowskim, muzyk nie będzie sam. Mężczyzna przebywa na południu Europy, a u jego boku są bowiem inne ważne osoby, które od lat stanowią dla niego ogromne wsparcie i są częścią jego życia.

Urodziny zastaną tatę w Hiszpanii, gdzie jest z mamą, ze swoim bratem i bratankiem - mówi nam piosenkarka.

Życzenia od Patrycji Markowskiej

Patrycja Markowska życzy ojcu samych radosnych chwil w gronie najbliższych osób, a także uwielbianego pupila.

Tato, życzę Ci, żebyś tak jak w ostatnim czasie, celebrował każdą chwilę z mamą, waszym Bąblem na łonie natury, ciesząc się spokojem, każdą przeczytaną książką i rozmową. Jesteś wielkim artystą i wielkim tatą Niech Ci świat to oddaje - mówi wzruszona Patrycja Markowska.

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PATRYCJA MARKOWSKA
GRZEGORZ MARKOWSKI