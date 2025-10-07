Arwena Tarasiuk Wilczewska: Gwiazda "Farmy" walczy z nowotworem

"Farma" zadebiutowała na antenie Polsatu w styczniu 2022 roku. Uczestnicy programu świadomie porzucą swój nowoczesny styl życia i zamieszkują w wiejskim gospodarstwie, bez prądu, bieżącej wody i internetu. Już od pierwszego sezonu cieszy się sporą popularnością, ale to o czwartej edycji było szczególnie głośno.

Jedną z uczestniczek programu była Arwena Tarasiuk Wilczewska (37 l.), zwana również jako "Arwii". Prywatnie jest właścicielką kliniki trychologii i amatorką sztuk walki. Chętnie działa również na Instagramie, gdzie obserwuje ją prawie 30 tysięcy osób. To właśnie tam kilka tygodni temu poinformowała, że ma poważne problemy ze zdrowiem. Początkiem czerwca dowiedziała się, że choruje na nowotwór piersi.

O diagnozie opowiedziała niedawno w programie "Halo, tu Polsat". Wyznała, że wszystko zaczęło się od małego guza, który wyczuła w piersi. Było to jeszcze przed wejściem na plan "Farmy". Lekarz kazał jej przyjść za kilka miesięcy na kontrolę. Minął prawie rok, gdy zauważyła, że guz się powiększyła. Biopsja wykazała zmiany nowotworowe. Diagnozę poznała kilka dni przed urodzinami syna. Po tym wszystko potoczyło się szybko.

Mój lekarz szybko zadziałał. Następnego dnia już się zobaczyliśmy w szpitalu i tak naprawdę ta cała machina się potoczyła - wspominała Tarasiuk Wilczewska.

Arwena Tarasiuk Wilczewska: "Nie czekałam, aż chemia odbierze mi włosy"

Arwena Tarasiuk Wilczewska otwarcie mówi o swojej chorobie oraz postępach w leczeniu. W lipcu przeszła zabieg mastektomii piersi, a obecnie poddaje się chemioterapii. Uczestniczka "Farmy" postanowiła uprzedzić przykre efekty uboczne leczenia i sama ścięła sobie włosy.

Nie czekałam, aż chemia odbierze mi włosy. Zrobiłam to sama – z podniesioną głową i wiarą, że to tylko symbol, nie ja. Włosy odrosną. Siła zostanie - napisała na Instagramie.

Dzień później dodała zdjęcia po zgoleniu włosów. Przyznała, że udało jej się nie popłakać i od dawna szykowała się na ten dzień oraz widok swojej głowy bez włosów. "Arwii" w chorobie wspierają najbliżsi, w tym mąż, synowie oraz ukochane siostry.

Wczoraj wygrałam ze strachem. Dziś idę po kolejne małe zwycięstwo - przekazała.

