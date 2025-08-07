Uczestniczka „Farmy” usłyszała druzgocącą diagnozę. Choć jest po operacji, o raku mówi: „Nie odklei się już ode mnie”

Arwii dała się poznać widzom jako jedna z najbardziej barwnych postaci czwartej edycji reality show „Farma” – programu Polsatu, w którym uczestnicy porzucają miejskie życie, by na czas emisji zamieszkać w wiejskim gospodarstwie i samodzielnie zadbać o jego funkcjonowanie. Arwena, choć opuściła już farmę, zbudowała silną relację z fanami, szczególnie w mediach społecznościowych. To właśnie tam, na Instagramie, opublikowała przejmujące wyznanie: choruje na nowotwór piersi.

Diagnoza padła w czerwcu. Arwii nie owijała w bawełnę – otwarcie mówi o mastektomii, którą przeszła, i dalszym leczeniu.

Rak to nie tylko guz, a wszystkie potencjalne komórki, które mogą się dzielić i powodować nawroty. Z rakiem żyjemy już do końca życia, pomimo że jest w remisji. To taki pasażer na gapę, co nie chce się już od nas odkleić

– napisała z brutalną szczerością.

Zobacz też: Wiola z "Farmy" przeszła wielką przemianę! W sieci posypały się komplementy

Odliczanie do operacji i... planowanie urlopu

W opublikowanych postach Arwii pokazała kulisy przygotowań do operacji. Opisała emocje z ostatnich dni przed mastektomią jako „parabolę” – przeplatanie się stresu, śmiechu i niedowierzania. Choć choroba zmieniła jej codzienność, uczestniczka „Farmy” nie traci optymizmu i snuje plany na przyszłość.

ŻYJ CHWILĄ takie błache, ale jeśli nie zrobisz tego teraz, to nie zrobisz za rok, za dwa czy dziesięć lat. Pomyśl czy warto odkładać SIEBIE NA PÓŹNIEJ ??? Jeśli tylko siły mi na to pozwolą. I będzie bajlando

– zapowiada wspólny wypoczynek z mężem.

Internauci wzruszeni: „Dzielna dziewczyna”

Wpis Arwii poruszył tysiące internautów. Komentarze pod jej postami pękają od ciepłych słów i słów wsparcia. „Jesteś waleczna i nic tego nie zmieni”, „Tylko sukces, innej opcji nie ma”, „Jesteśmy z tobą całym serduchem”, „Dużo sił, kochana!” – piszą zgodnie fani programu i osoby śledzące ją w mediach społecznościowych.

Zobacz też: Rutkowski bada się na serio, ale wygląda jakby żartował. Czepek na bakier, tors na wierzchu, wyniki na Insta

Kim jest Arwii?

Arwena Tarasiuk-Wilczewska pojawiła się w czwartej edycji „Farmy” – reality show, który od kilku lat cieszy się dużą popularnością w Polsacie. Format zakłada pełną izolację uczestników od świata zewnętrznego i codzienną pracę na farmie, bez nowoczesnych udogodnień. Arwii wyróżniała się pozytywną energią, poczuciem humoru i odwagą – cechami, które dziś przekuwa w siłę do walki z chorobą.

Zobacz: Gdzie naprawdę była farma w "Farmie 4"? Tak wygląda, lekko nie jest

Wersja FB: Bandi zwycięzcą "Farma 4". Na co wyda nagrodę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.