Gdzie naprawdę była farma w "Farmie 4"? Tak wygląda, lekko nie jest

Tu kręcili "Farmę 4". Surowo!

Jak wynika z informacji podanych na stronie Polsatu, miejsce, w którym kręcono niezwykle popularną "Farmę 4" to prawdziwe gospodarstwo rolne na Mazowszu. To co widzieliśmy w telewizji nie jest żadną "ściemą" - jest surowo i trzeba walczyć o przetrwanie!

Uczestnicy "Farmy 4" mieli nie tylko tzw. "kontakt z naturą", stali się częścią tej natury i musieli zadbac nie tylko o siebie, ale i gospodarskie zwierzęta. Bandi i spółka ale serio musieli zawalczyć o jedzenie. Gdzie dokładnie znajduje się to miejsce, w którym aż kipiało od emocji w 4. sezonie "Farmy"?

Gdzie naprawdę leży Farma?

Gospodarstwo rolne, w którym kręcono wszystkie odcinki "Farmy 4" jest położone "w szczerym polu"! Dookoła same lasy i pożywienia trzeba sobie poszukać. Nic dziwnego, że zwycięski Bandi, zaręczony w finale Surfer i atrakcyjna Danka oaz reszta ekipy czuli się tak, jakby wciąż musieli codziennie walczyć o przetrwanie. I walczyli!

Widzowie Polsatu zawsze widzą tylko fragmenty życia uczestników show na "Farmie". Bohaterowie programu naprawdę muszą mierzyć się z rzeczywistością życia na wsi, bez wygód, narzędzi kontaktu ze światem, poza cywilizacją. Tak naprawdę jest w miejscu, gdzie powstał plan popularnego show Polsatu. Zamiast smarftonów, z którymi nie mogą się rozstać na co dzień, farmerzy dostali nowe narzędzia: traktor, kosy, grabie, widły...

Gdzie spali uczestnicy "Farmy 4"?

Na szczęście w gospodarstwie, gdzie kręcono "Farmę 4" jest piękny, duży dom, w którym nocowali farmerzy. Jednak i miejce odpoczynek nie dla nich było zwyczajne. Sypialnia uczestników miała jedno łózko, oczywiście duże, tak aby wszyscy mogłi się na nim pomieścić. Farmerzy nie mieli więc ani grama prywatności! Po takiej nocce trudno się dziwić, że o pranku humory bywały róz ne w show Polsatu.

Ważnym miejscem w tej części domu i w programie jest tzw. Pokój Farmera - tam lider grupy decydował co dnia o podziale obowiązków i strategiach przetrwania.

Co jedli farmerzy w "Farmie 4"?

Kuchnia w "Farmie 4" i w gospodarstwie, w której kręcono program, to też miejsce dla uczestników niezwykłe. Wielki stół stoi na świeżym powietrzu, tam uczestnicy szykowali posiłki, mając do dyspozycji wyłacznie podstawowe narzędzia kuchenne. Gotowanie na otwartych ogniu to też było nie lada wyzwanie! Tu nie da się "podkręcić" ofnia, tylko trzeba cierpliwie czekać, aż potrwa "dojdzie".

Uczestnicy "Farmy 4" wprowadzili w swoim gospodarstwie pewną innowację. Stodoła początkowo miała służyć wyłącznie jako magazyn i miejsce pracy. Jednak część farmerów zdecydowała, że tam zrobi sobie sypialnię. Spanie na sianie okazało się najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy trzeba było się pomieścić z całą resztą na jednym łóżku.

Wody szum, ptaków śpiew

Ale uczestnicy oczywiście nie tylko pracowali. Mieli chwile wytchnienia na pięknym stawem. Spokojna tafla wody i śpiew ptaków pozwalały im na chwilę zapomnieć o rywalizacji.

Miejsce, w którym kręcono "Farmę 4" to prawdziwe gospodarstwo agroturystyczne. Zapewne jeszcze niejeden "mieszczuch" tam sprawdzi, jak się żyje z dala od zdobyczy cywilizacji.

