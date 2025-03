Wielka afera po finale Farmy! "Danka strzeliła sobie w kolano"!

Iwona Janczewska: Odpadłeś niedługo przed finałem. Czy to bolało?

Ananas: Było bardzo blisko. Pamiętam, że jak odpadałem, tydzień później kończyły się zdjęcia. Czy szkoda? Nie rozpatruję tego w ten sposób, wiadomo, że im dalej, tym bardziej chciałoby się dojść do finału. Ale to był taki moment, że myślałem, że jak odpadnę, to nic się nie stanie.

IJ: Trochę się stało, bo ten wasz sojusz się rozpadł...

A: Sojusz sojuszem... Wtedy najgorsze było to, że jest ten sojusz, jesteśmy wszyscy razem, a ja walczyłem sam ze sobą. Wolność za bramą "Farmy" bardzo do mnie przemawiała, jeszcze dzień wcześniej były odwiedziny rodzin, znajomych i wcale mi to nie pomogło. Jeszcze moi dało takiego kopa, że jestem stęskniony za domem, za tym wszystkim, za normalnym życiem...

IJ: Nie rozpaczałeś po prostu?

A: Nie, nie, nie! W ogóle pamiętam to uczucie, kiedy odpadałem z programu. To była taka ulga! Zew wolności poczułem. Jeszcze, jak przegrałem pojedynek, to biłem sobie brawo! A później Dance.

IJ: A jakie były twoje relacje z Danką? Nie wyglądaliście na zżytych...

A: Na końcu programu to się wszystko totalnie posypało. Danka poszła grać na siebie, weszła w inny sojusz, sama wybrała. Ale jak widać, nam się nie udało, ona też sobie "strzeliła w kolano"!

IJ: W sieci pojawiły się słowa krytyki, że ponieważ jesteś aktorem, twój występ w "Farmie 4" nie był szczery.

A: Byłem szczery, dlaczego nie? (...) Bycie aktorem pomagało mi po prostu w strategii, albo jak trzeba było ograć innego uczestnika, czy koleżankę... To praca na emocjach, co aktorstwo mi ułatwiało.

Kto cię zaskoczył strategią, przebiegłością?

Na pewno mój sojusz był dobrze zaplanowany. Teraz, jak oglądam odcinki w telewizji, to zaskoczył mnie Surfer! Taka "cicha woda", tygrys w ukryciu! Nawet mi zaimponował tą swoją grą i strategią.