Gwiazda "Klanu" całkiem nago. Nie ma nawet majtek. Porównują ją do Jędrusik i Figury [ZDJĘCIA]

W nowym serialu Canal+ "Emigracja xD" Anna Matysiak wystąpiła gościnnie jako Dudu. W jednej ze scen musiała stanąć przed ekipą i pozostałymi aktorami całkiem nago. Sfery intymne zasłaniała jedynie torebką, ale już jej biust mógł zobaczyć każdy. To było dla aktorki nie lada wyzwanie.

- Proszę sobie wyobrazić, że ma się powiedzieć wyuczone kwestie w zaplanowanej z reżyserem choreografii sceny - ze stojącymi z boku dźwiękowcami, operatorami kamery i oświetleniowcami - nago. Co by nie powiedzieć, to zawsze krępująca sytuacja - mówiła Ania Matysiak, gdy w filmie "Proceder" z 2019 roku przyszło jej zagrać odważne sceny seksu.

Anna Matysiak w rozbieranych scenach

Aktorka przyznała wtedy, że ze względu na kształty bywa porównywana do słynnych seksbomb polskiego kina.

- To, że coraz częściej zdarzają się porównania do pani Kasi Figury czy Kaliny Jędrusik, sprawia, że mam jeszcze wyżej ustawioną poprzeczkę - powiedziała w "Rewii".

Zobaczcie, jak Anna Matysiak prezentuje się nago w serialu "Emigracja xD":