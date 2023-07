Artystka kusi boskim ciałem we Włoszech

Gwiazda "Królowych życia" z Krakowa i jej bajeczne wakacje. Jest na co popatrzeć!

pam 5:30

Monika Chwajoł (44 l.) to prawdziwa królowa życia. Kochająca luksus gwiazda disco polo oraz projektantka mody oddaje się słodkiemu lenistwu we Włoszech. Artystka razem z rodziną przebywa w słonecznej Toskanii, ale nie zapomina również o swoich licznych fanach, dla których publikuje gorące zdjęcia w mediach społecznościowych. Naprawdę jest na co popatrzeć.