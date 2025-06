Krystyna Podleska: Do trzech razy rozwód

Kultowy "Miś" miał swoją premierę ponad 40. lat temu, a nadal jest jednym z najbardziej popularnych i lubianych polskich filmów. Wychowały się na nim pokolenia Polaków. Jedną z gwiazd produkcji była Krystyna Podleska, znana też jako Christine Paul-Podlasky.

Aktorka urodziła się i wychowała w Anglii. Do Polski przyjechała w 1958 roku. Przez wiele lat dzieliła życie między Warszawę a Londyn, gdzie występowała na desach teatrów. W 1976 roku zagrała główną rolę w filmie "Za rok, za dzień, za chwilę..." Stanisława Lenartowicza. Cztery lata później Krystyna Podleska wystąpiła w kultowym dziś "Misiu". To miał być przełom w jej karierze. Jednak po wprowadzeniu stanu wojennego wyjechała do Anglii. Do Polski wróciła dla miłości.

Pierwszym mężem aktorki był szermierz Janusz Różycki. Małżeństwo ze zdobywcą srebrnego medalu na igrzyskach olimpijskich w Tokio rozpadło się po siedmiu latach. Jej kolejnym wybrankiem był dyrygent Jacek Kasprzyk. Ten związek zakończył się po pięciu latach.

Nieudane małżeństwa nie zraziły jej do małżeństwa. Jej trzecim mężem został aktor i reżyser Janusz Szydłowski. Poznali się w 1988 roku w Londynie.

Był i i nadal jest bardzo przystojny, podobał mi się bardzo, ale połączyła nas wielka miłość do teatru - cytuje słowa Podleskiej portal "Shownews".

Krystyna Podleska z byłym mężem żyje w zgodzie. "Eksmąż jest jak członek rodziny"

Pobrali się dziesięć lat później. Dla aktorki było to trzecie małżeństwo, dla reżysera czwarte. Małżonkowie zamieszkali razem w Krakowie. Szydłowski od 2015 pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Variété. Artystyczne małżeństwo trwało przy sobie przez ponad 25 lat. Wszystko zaczęło się psuć kilka lat temu.

Podczas pandemii Krystyna Podleska postanowiła spełnić swoje marzenie i wyruszyła w podróż po Europie. Wkrótce znalazła swoje miejsce na ziemi i osiedliła się okolicach Malagi. Dziś mieszka w otoczeniu natury i zwierząt. Janusz Szydłowski pozostał w kraju, a rozłąka nie służyła małżeństwu. Po pewnym czasie artysta związał się z nową kobietą i poprosił o rozwód.

Do pierwszej, a zarazem ostatniej rozprawy doszło kilka dni temu. Byli partnerzy rozstali się w zgodzie. W rozmowie z portalem Shownews.pl Krystyna Podleska zapewniła, że z byłym mężem nadal się przyjaźni. Stwierdziła nawet, że "exmąż jest jak członek rodziny".

Było ugodowo, bez orzekania o winie. Po tylu wspólnych latach chcemy pozostać w przyjaźni. Jeszcze kilka tygodni temu byłam na spektaklu w naszym Teatrze Variété. W końcu eksmąż jest jak członek rodziny i nie wyobrażam sobie przestać się całkowicie interesować co u niego słychać. Wszystko jest OK i pogodziłam się z tym, co się stało - powiedziała aktorka.

