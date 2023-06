Gwiazda seriali pokazała... nowy biust. Jest większy o dwa rozmiary. Tak teraz wygląda Monika Jarosińska! [MAMY ZDJĘCIA]

Monika Jarosińska zdobyła popularność rolą w kultowym serialu "Samo życie". W kolejnych latach widzowie mogli oglądać ją w takich serialach jak "Plebania" czy "Dziewczyny ze Lwowa". Mogli też poznać jej wielki talent wokalny. Dziś Monika Jarosińska mieszka ze swoim mężem na Malcie, a do Polski wraca regularnie w celach zawodowych. Ostatnio o artystce znów było głośno, bowiem odważnie przyznała się do dwóch operacji plastycznych. Najpierw zoperowała powieki, co zalecił jej lekarz okulista. ZOBACZ: Monika Jarosińska przeszła operację plastyczną. DRASTYCZNE ZDJĘCIA!

Gwiazda seriali pokazała... nowy biust. Z miseczki A na C. Ale teraz wygląda! [MAMY ZDJĘCIA]

Monika Jarosińska nie ukrywa, że powiększyła biust. Najnowsze zdjęcia z Malty dowodzą, że dziś gwiazda prezentuje się świetnie. I tak samo się czuje.

- Moje koleżanki, które zrobiły operacje piersi, mówiły mi: "Nie masz pojęcia, jak twoje życie się zmieni". Nie miałam bladego pojęcia, o czym one tak naprawdę mówiły. Teraz, pół roku po operacji, przyznaję im rację. Czuję się dużo pewniej siebie. Przede wszystkim kobieco - mówi nam Monika Jarosińska, która pod koniec 2022 roku przeszła operację plastyczną powiększenia biustu z rozmiaru A na C.

Nowy biust porównuje do peruk, których jest fanką.

- Gdy kupuję nową perukę czy dopinam włosy, czuję się podobnie. Dodaje mi to pewności siebie - mówi nam. - Co jest jeszcze dużym plusem - dotychczas miałam skłonności do garbienia się. A w tym momencie już tego nie robię. To jedna z największych korzyści! - dodaje Monika.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda Monika Jarosińska po powiększeniu biustu.