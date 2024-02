Gwiazda Skolimowa nie żyje. "Chwyciła ostatni oddech i zmarła"

Nie do wiary, kogo Maciej Kurzajewski spotkał przypadkiem na ulicy! Doszło do rozmowy

No, no no

Irena Santor wyszła ze szpitala! Ujawniła, co się tam działo. Lekarze musieli to usunąć!

Maria Czerwonkówna-Resler była gwiazdą zespołu Mazowsze. Występowała przed najważniejszymi ludźmi świata, a jej talent podziwiała m.in. rodzina królewska. Już od najmłodszych lat wiedziała, że chce tańczyć i robiła wszystko, by spełnić to marzenie. W 1949 r. pojechała do Karoliny, gdzie organizowano Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. – Miałam 15 lat, kiedy zaczęłam swoją przygodę z Mazowszem. Rekrutacja nie była łatwa. Trzeba było spełniać wiele warunków, m.in. wizualnych. Trzeba było mieć również poczucie rytmu, zdolności do gry aktorskiej, dobry słuch i muzykalność – opowiadała w 2023 r. w programie "Super Expressu", "Gwiazdy w Skolimowie". – Wygląd miałam niezły, bo nie byłam brzydka. Miałam długie nogi. Moja sylwetka podobała się profesor prowadzącej – dodała.

Choroba zniszczyła jej karierę

Pani Maria była niezwykle zdolna. Brała udział we wszystkich występach Mazowsza zarówno w Polsce, jak i na świecie. – Występowaliśmy w niemalże całej Europie, Chinach, Ameryce, byliśmy w Kanadzie i na Wyspach Kanaryjskich – wspominała. Niestety Resler miała poważne problemy zdrowotne i musiała na dobre pożegnać się z tańcem. - Miałam amebę, po której już nie wróciłam na deski. Chorego nikt nie chce zatrudnić - mówiła nam. Los jej nie oszczędzał. Gwiazda zmagała się z wieloma ciężkimi chorobami, a ostatnie lata spędziła na wózku inwalidzkim. - Miałam tyfus brzuszny, gruźlicę, miałam operowaną łękotkę, kolano mi wyskoczyło, strasznie dużo chorowałam, a jak widać Pan Bóg mnie tu na coś trzyma - mówiła nam rok temu.

Maria Czerwonkówna-Resler odeszła w Skolimowie

Maria Czerwonkówna-Resler zmarła w niedzielę w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, w którym mieszkała 13 lat. – Odeszła nasza Mazowszanka, mieszkanka DAW w Skolimowie, nasza podopieczna, Pani Maria Resler. Od 1949 roku była członkinią Zespołu Mazowsze pod kier. Miry Zimińskiej i Tadeusza Sygietynskiego. Latem 2022 roku pojechaliśmy z Marią do siedziby Mazowsza na uroczysty koncert zespołu, dyr. Jacek Boniecki wręczył Jej piękny bukiet, a młodzi członkowie zespołu wyrazili swoje uznanie i szacunek. Dziękujemy, Pani Marysiu, za wspólny czas, była Pani bohaterką jednego z odcinków serialu "Gwiazdy w Skolimowie". Nie zapomnimy Pani subtelnego uśmiechu. R.I.P. - czytamy na Facebooku Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich.

"Chwyciła ostatni oddech i zmarła"

Jak dowiedział się "Super Express" gwiazda Mazowsza zmarła w swoim ukochanym pokoju, który kochała jak swoje warszawskie mieszkanie. - To wspaniały dom. Jesteśmy tu jak jedna wielka rodzina. Cieszę się, że wszyscy o mnie tak dbają – mówiła nam. Gwiazda w ostatnich dniach słabła. Cały czas była pod opieką pracowników, lekarzy i pielęgniarek w domu w Skolimowie. - Kiedy umierała był obok niej przyjaciel Robert. Chwyciła ostatni oddech i zmarła - usłyszeliśmy.

Poniżej galeria zdjęć zmarłej gwiazdy Skolimowa - Marii Czerwonkówny-Resler:

Gwiazda zespołu Mazowsze ujawnia: Musiałam tańczyć dla Stalina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.