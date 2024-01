Gwiazdor "Kogla-mogla" był na własnym pogrzebie. W jego niedoszłym grobie leży 25-latek

W kinach możemy aktualnie oglądać film "Baby boom, czyli Kogel-mogel 5". W roli profesora Mariana Wolańskiego ponownie możemy oglądać Zdzisława Wardejna (84 l.). Aktor w niedawnym wywiadzie przy okazji premiery produkcji wyznał, że nie posiada telefonu komórkowego, gdyż boi się, że ktoś go posłucha. Wardejn jest niezwykle ostrożny. Być może wiąże się to z jego niesamowitą historią niemal sprzed 70 lat, kiedy to został uznany za martwego, a rodzina zaczęła wyprawiać mu pogrzeb!