Jakub Kucner (37 l.) w 2017 roku wygrał konkurs na Mistera Polski, a rok później jako reprezentant naszego kraju został Wicemisterem Global i pierwszym Wicemisterem Supranational. Jest absolwentem kulturoznawstwa i medioznawstwa w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Ukończył również studium aktorskie, a na planie filmowym zadebiutował na kilka lat przed wygraną w konkursie piękności.

Tytuł najprzystojniejszego Polaka otworzył mu furtkę do dalszej kariery w show-biznesie. Przystojny model wystąpił w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" oraz dołączył do stałej obsady "M jak miłość", gdzie wcielił się w policjanta Rafała. W 2024 roku zadebiutował jako pisarz. Jego książka "Cena nie gra roli" odsłania mroczny świat męskiego modelingu. Jakub Kucner wykorzystał w niej własne doświadczenia.

Jakub Kucner oświadczył się młodszej ukochanej. Kim jest jego wybranka?

Na początku medialnej kariery Jakub Kucner związany był z Karoliną Zagozdon. Para założyła nawet razem fundację. Chociaż mówiono o zaręczynach, to zamiast ślubu było rozstanie. Pewien czas po zakończeniu związku Kucner zaczął pojawiać się w towarzystwie młodszej o osiem lat Pauliny Leśniewskiej.

W miniony weekend relacja pary weszła na nowy etap. Podczas wakacyjnego wypadu do Grecji model poprosił ukochaną o rękę!

Ufffff, powiedziała "tak"! - poinformował na Instagramie.

Na dodanych w poście zdjęciach jego wybranka z dumą prezentuje pierścionek zaręczynowy. Patrycja Leśniewska ma 29 lat i podobnie jak jej narzeczony, brała udział w konkursach piękności. W 2020 r. zdobyła tytuł I Wicemiss Polonia Ziemi Częstochowskiej. Obecnie związana jest z branżą medialną i spełnia się jako producentka reklam.

