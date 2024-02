Nie do wiary, co Monika Olejnik nałożyła do fryzjera! Stylizacja warta fortunę!

„Sami swoi. Początek” to najgłośniejsza polska produkcja kinowa tego roku, nad którą „Super Express” objął patronat medialny. Kina pękają w szwach. Widzowie są bardzo ciekawi, skąd wzięli się bohaterowie, którzy w latach 80. skradli ich serca. Reżyser Artur Żmijewski (57 l.) bardzo się postarał. W rolę Kazimierza Pawlaka wciela się zdolny aktor Adam Bobik (35 l.). Gwiazdor ma świadomość, że będzie porównywany ze swoim poprzednikiem Wacławem Kowalskim (✝74 l.), ale nie przejmuje się tym, bo nawet nie śnił, że kiedykolwiek przyjdzie mu wcielić się w tak kultową postać. – Byłem bardzo szczęśliwy. To była dziecięca wdzięczność, że coś takiego się wydarza w moim życiu. Za dzieciaka zamarzyłem sobie, że będę aktorem, i wydarzył się cud. Nie chcę nazywać cudem faktu, że gram Pawlaka, ale gdy w młodości oglądałem trylogię, to nie śmiałem marzyć, że będę miał szansę wcielić się w rolę Pawlaka. A tutaj takie rzeczy Pan Bóg potrafi realizować w życiu. Piękna przygoda – opowiada Bobik. Recenzje ma znakomite. - Filmowy młody Pawlak był nieprawdopodobnie dobry. Jakbym widział Kowalskiego. Te same ruchy, gesty – czytamy w internecie.

Bobikowi gwara weszła w krew

Adam Bobik podczas pracy na planie wręcz nie wychodził ze swojej roli. Zabawne dialogi tak weszły w krew artystom, że nawet w przerwach pomiędzy zdjęciami do reszty ekipy mówił „po Pawlakowemu”. - Klimat „Samych swoich” wszedł w całą ekipę i wszyscy tak rozmawiamy nawet w przerwach. Mamy tu taki swojski klimacik. Cieszymy się pięknem przyrody i „pawlakujemy” sobie tutaj. Uwielbiam jak Kowalski w drugiej części mówi „Ja tej kury nie zabiję, to zbyt przejmujące” - uśmiecha się w rozmowie z „Super Expressowi” Bobik.

Bobik miał wypadek na planie

Na planie nie zawsze było jednak do śmiechu. W trakcie kręcenia zdjęć aktor dorobił się kontuzji. Potrzebna była ingerencja specjalisty. - Po paru dniach ostrego zapie..lu na planie wysiadły mi nogi. Na szczęście zaprzyjaźniony z kolegą fizjoterapeuta przyszedł mi z pomocą i strasznie bolesnym zabiegiem uratowali mnie. Dosłownie postawili mnie na nogi. Na drugi dzień znowu mogłem biegać. Był tu taki fizycznie wymagający okres – zdradził „Super Expressowi” Bobik.

Pod artykułem galeria ze zdjęciami.

Dramat aktora. Adam Bobik na planie filmu „Sami swoi. Początek” stracił władzę w nogach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.