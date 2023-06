Dramat aktora. Adam Bobik na planie „Sami swoi. Początek” stracił władzę w nogach! Co dalej z filmem?

Artur Żmijewski kręci nowych "Samych swoich", czyli prequel filmu z 1967 roku w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Zdjęcia od kilkutygodni powstają w Parku Etnograficznym w Tokarni niedaleko Kielc. W filmie o młodych Kargulu i Pawlaku zagra wielu fantastycznych aktorów, m.in. Mirosław Baka, Zbigniew Zamachowski, Paulina Gałązka, Anna Dymna, Kazimierz Mazur, Janusz Chabior, Wojciech Malajkat, Adam Ferency, Karol Dziuba i Adam Bobik.

Kontuzja na planie „Sami swoi. Początek”

Tego nikt się nie spodziewał! Gwiazdor doznał poważnej kontuzji. Sprawa wyglądała naprawdę poważnie. Adam Bobik, wcielający się w postać legendarnego Kazimierza Pawlaka w czasie kręcenia zdjęć do "Sami swoi. Początek" nagle stracił władzę w nogach. Nie był w stanie samodzielnie się poruszać, a tym bardziej pracować. Nie obyło się bez interwencji lekarza. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Nam opowiedział o szczegółach swojej chwilowej niemocy. - Po paru dniach ostrego zapierdzielu na planie wysiadły mi nogi. Na szczęście zaprzyjaźniony z kolegą fizjoterapeuta przyszedł mi z pomocą i strasznie bolesnym zabiegiem uratowali mnie. Dosłownie postawili mnie na nogi. Na drugi dzień znowu mogłem biegać. Był tu taki fizycznie wymagający okres – zdradza „Super Expressowi” Adam.

Artur Żmijewski reżyseruje film

"Sami swoi. Początek" reżyseruje Artur Żmijewski, znany z seriali "Na dobre i na złe" oraz "Ojciec Mateusz". Wszyscy aktorzy są pod wrażeniem jego profesjonalizmu.

- Artur jest bardzo dobrze przygotowany. Jak wszyscy wiemy jest aktorem, co jest bardzo przydatne. Jeśli zna się tę materie od aktorskiej strony to się bardzo przydaje reżyserowi, bo on wie co aktorowi jest potrzebne, jak z aktorem rozmawiać, bo sam to przerobił i przeżył przecież. To jest ogromna zaleta. Ogólnie naprawdę świetnie się z nim pracuje. Jest spokojny, bardzo uważny. Same superlatywy. Złego słowa nie powiem. Nawet nie było takiej sytuacji, żebym musiał w jakiejś kwestii stawiać na swoim - mówił nam Mirosław Baka, który w filmie wciela się w rolę Ziębickiego - ojca Manii (Weronika Humaj).

Więcej w naszym wywiadzie wideo!

