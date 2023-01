Gwiazdor TVN wskoczył nago do basenu! Zainspirowała go Kinga Rusin?

Film erotyczny z Englert i Stramowskim okrąża cały świat! Nie uwierzycie, gdzie go pokażą

Dawid Woliński nago

Dawid Woliński (46 l.) nie wstydzi się swojego ciała. Juror "Top Model" już wiele razy pokazywał się bez koszulki na swoim profilu na Instagramie. Nigdy jednak nie był aż tak odważny... Kilka dni po tym jak swoje wdzięki zaprezentowała Kinga Rusin, Dawid Woliński postanowił ją przebić. Projektant wrzucił zdjęcia z wakacji na których widzimy go w basenie. Niby nic, ale kiedy przewiniemy kolejne kadry, zobaczymy go w pełnej krasie. "Najlepszy prezent świąteczny to wakacje! Z rodziną" - brzmi podpis przy fotografiach. Rodziny jednak na nich nie widać...

Fani nie kryją swojego zachwytu. "Brakuje mi jeszcze zdjęcia z przodu", "A gdzie ogonek?", "Poproszę jeszcze zdjęcie z wyższym wyskokiem" - piszą.

Kim jest Dawid Woliński?

Dawid Woliński to jeden z najbardziej znanych polskich projektantów. Swoją karierę rozpoczął 20 lat temu - w październiku 2003 roku odbył się pokaz jego pierwszej kolekcji. Szybko zyskał uznanie świata mody. W jego kreacjach pokazywały się m.in. Grażyna Torbicka, Grażyna Szapołowska, Małgorzata Kożuchowska i Paris Hilton. W 2010 roku związał się z TVN, gdzie został jurorem w "Top Model".

Woliński ma córkę Oliwię.

