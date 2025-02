Gwiazdy błyszczą na Super Bowl 2025! Lady Gaga, Taylor Swift, Kevin Costner... Kto podbił Nowy Orlean?

Super Bowl 2025 to nie tylko emocjonujący mecz, ale także prawdziwy spektakl rozrywkowy. Kendrick Lamar i SZA porwali publiczność, Jon Batiste wzruszył wykonaniem hymnu, a na trybunach nie zabrakło największych gwiazd Hollywood i muzyki. To wydarzenie kolejny raz potwierdziło, że Super Bowl to coś więcej niż sport – to prawdziwa uczta dla fanów futbolu, muzyki i show-biznesu!

Kendrick Lamar i SZA rozgrzali scenę Halftime Show

Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów Super Bowl jest Halftime Show, który co roku dostarcza widzom niezapomnianych emocji. Tym razem główną gwiazdą został Kendrick Lamar, jeden z najważniejszych raperów XXI wieku. Artysta zaprezentował swoje największe hity, a na scenie dołączyła do niego SZA, dodając show jeszcze więcej energii i emocji.

Setlista Kendricka Lamara objęła m.in. "HUMBLE.", "DNA." oraz "Alright", natomiast SZA zachwyciła publiczność wykonaniem "Kill Bill". Występ obfitował w efekty specjalne, pirotechnikę i nowoczesne wizualizacje, które sprawiły, że cały stadion pulsował w rytm muzyki.

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu Jon Batiste, zdobywca Grammy i Oscara, wykonał hymn narodowy USA. Jego emocjonalna interpretacja poruszyła tysiące widzów zgromadzonych na stadionie i miliony przed telewizorami.

Taylor Swift, Bradley Cooper i Jay-Z na trybunach! Gwiazdy kibicowały ulubionym drużynom

Super Bowl to także wielkie wydarzenie towarzyskie, na które co roku przybywa cała plejada gwiazd. Na trybunach Superdome w Nowym Orleanie pojawili się:

Taylor Swift, która ponownie wspierała ukochanego Travisa Kelce z Kansas City Chiefs

Bradley Cooper, wielki fan Philadelphia Eagles

Jay-Z, który na trybuny zabrał córkiBlue Ivy i Rumi

Lady Gaga, Ice Spice, Samuel L. Jackson, Serena Williams, Kevin Costner, Adam Sandler, Paul Rudd i wielu innych

Hit wieczoru? Taylor Swift znalazła czas, by przylecieć na mecz i ponownie wspierać swojego chłopaka Travisa Kelce. Jej obecność przyciągnęła ogromne zainteresowanie mediów, ale piosenkarka została wybuczana przez publiczność.

Gwiazdy w roli prezenterów drużyn – historyczny moment

Tegoroczne Super Bowl zapisało się w historii także dzięki wyjątkowemu wprowadzeniu drużyn na murawę. Po raz pierwszy głos oddano celebrytom! Jon Hamm zapowiedział wejście Kansas City Chiefs, a Bradley Cooper, wspólnie z 8-letnim fanem Declanem LeBaronem, przedstawił Philadelphia Eagles

A Wy? Oglądaliście Super Bowl 2025? Który moment najbardziej zapadł Wam w pamięć?

Autor: