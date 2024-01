Spis treści

Disco polo, zwane także muzyką chodnikową to gatunek, który powstał w latach 980. XX wieku. Wśród pierwszych zespołów, które zaczęły wykonywać discopolowe kawałki wymieniany jest Bayer Full, twórca przeboju "Majteczki w kropeczki".

Lata 90. to prawdziwy rozkwit tego rodzaju muzyki. Polski rynek zaczęły zalewać kolejne hity, a ich wykonawcy stali się idolami! Disco polo stało się tak popularne, że poświęcony mu telewizyjny program "Disco Relax" przyciągał w niedzielne poranki przed ekrany tłumy widzów.

Pamiętacie jeszcze największe gwiazdy disco polo lat 90.? Zapraszamy do muzycznej podróży do przeszłości!

Bayer Full - najstarszy zespół disco polo

Wspomniany już Bayer Full to grupa muzyczna powstała w 1984 roku. Jej liderem i wokalistą jest Sławomir Świeżyński. Grupa ma na swoim koncie siedem płyt i mnóstwo przebojów, które królowały na dyskotekach. Do najpopularniejszych z nich należą m.in. "Moja mała Blondyneczko" czy "Wszyscy Polacy to jedna rodzina".

Co ciekawe, przez blisko czterdzieści lat w zespole przewinęło się blisko pięćdziesiąt osób!

Akcent z Zenkiem Martyniukiem

Zenek Martyniuk to osoba, którą kojarzą wszyscy wielbiciele gatunku (i nie tylko). Zespół Akcent, którego jest liderem, powstał na przełomie 1989 i 1990 roku i szybko skradł serca fanów. Sam Zenek zyskał natomiast miano "Króla disco polo", które towarzyszy mu do dzisiaj. Do najpopularniejszych przebojów grupy należą m.in. "Pszczółka Maja", "Życie to są chwile" czy "Przez twe oczy zielone".

Łącznie Akcent wydał 16 albumów i do dziś pojawia się na muzycznych wydarzeniach i festiwalach.

"Bierz co chcesz" czyli Shazza

Tytuł "Królowej disco polo" przypadł natomiast Shazzie. Marlena Magdalena Pańkowska, bo tak naprawdę nazywa się wokalistka, w latach 90. wylansowała wiele przebojów. Do najpopularniejszych z nich należą "Bierz co chcesz" czy "Baja Bongo".

Artystka wydała dwa albumy, a na fali popularności znalazła się nawet na okładce magazynu "Playboy"!

Z czasem artystka zaczęła odcinać się od mediów, co wcale nie oznaczało, że zakończyła artystyczną działalność. Nadal koncertowała i wydawała nowe piosenki, unikając przy tym zbędnego rozgłosu.

Pozwoliłam sobie na odrobinę odpoczynku medialnego, chciałam dać odpocząć od siebie. Odpoczęłam i zaczęłam tęsknić, brakowało mi czegoś. Scena była obecna cały czas, bo odpoczywałam od mediów i od wywiadów. Zajmowałam się koncertowaniem po kraju i za granicą - powiedziała w programie "W roli głównej".

W latach 2012 - 2017 Shazza była jurorką programu "Disco Star" na antenie Polo TV. W 2022 roku świętowała 30-lecie pracy artystycznej, wyznając, że od kilku lat choruje na nowotwór.

Przeboje Boys w latach 90. królowały na dyskotekach!

W 1990 roku na muzycznym rynku pojawił się kolejny mocny gracz z gatunku disco polo. Marcin Miller i jego zespół Boys królował na dyskotekach. Jego piosenki, m.in. "Chłop z Mazur", "Wolność" oraz wielki hit "Jesteś szalona" nucił w tamtym czasie praktycznie każdy!

Choć mijają lata, grupa nadal działa i tworzy nowe utwory.

Choć przez 30 lat istnienia zespołu dużo rzeczy się zmieniło, to w Polakach nadal drzemie słowiańska dusza. Jesteśmy przecież narodem słowiańskim, lubimy się bawić, zjeść i wypić, a jak wypić to i pobawić przy dobrej i prostej muzyce, a taka jest muzyka disco polo. Ale początki były trudne - mówił w rozmowie z Faktem.

Jak zmieniły się największe gwiazdy disco polo z lat 90.?

Od czasu, gdy zaczynali swoje kariery, minęły już trzy dekady. I choć muzyka disco polo została wyparta przez inne gatunki, wielu z nich nadal ma swoich wiernych fanów. Ich przeboje do dziś pojawiają się na przykład na weselach czy festynach.

