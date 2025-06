Warszawski PGE Narodowy po raz kolejny stał się sceną światowego formatu! Justin Timberlake, jeden z największych artystów popowej sceny XXI wieku, zawitał do Polski w ramach trasy promującej jego nowy album "Everything I Thought It Was". Koncert ten nie tylko porwał tłumy pod względem muzycznym, ale stał się także miejscem spotkań gwiazd polskiego show-biznesu, które chętnie relacjonowały swoje przeżycia w mediach społecznościowych.

Zobacz też: Plotki o Wieniawie i Zakościelnym krążyły od dawna. Teraz wyszło szydło z worka: "specjalnie w nocy przyjechał"

Tłum gwiazd na koncercie Justina Timberlake'a

Wśród najgłośniejszych nazwisk obecnych na wydarzeniu znalazła się Julia Wieniawa, która zachwyciła fanów swoją stylizacją. Na Instagramie pochwaliła się kilkoma nagraniami z koncertu oraz swoją wieczorową kreacją. Postawiła na drapieżną, a zarazem kobiecą stylówkę: skórzaną ramoneskę, ultrakrótką czarną mini oraz wysokie kozaki. Do tego zestawu dodała srebrną torebkę marki Diesel, która kosztuje kilka tysięcy złotych! Jej look uzupełnił subtelny makijaż i romantyczna fryzura z delikatnie upiętymi włosami, które podkreśliły dziewczęcy urok aktorki.

Zobacz też: Timberlake uniknie kary za jazdę po pijanemu? Na jaw wyszły nowe fakty

Wśród gości znaleźli się również inni znani – blogerka modowa Jessica Mercedes pojawiła się w oryginalnej stylizacji nawiązującej do klimatu lat 2000., a Justyna Nagłowska-Szyc przyszła na wydarzenie w towarzystwie koleżanki, dzieląc się wrażeniami z koncertu na InstaStories. Jak relacjonowały gwiazdy, atmosfera była magiczna – publiczność śpiewała wspólnie z Timberlakiem jego największe hity.

Na PGE Narodowym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy widzów. Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo oraz komfort uczestników, a fani docierali do Warszawy na ten jeden dzień z całej Polski. Co to była za noc!

Zobacz też: Borys Szyc przez lata zmagał się z nałogiem. Dziś otwarcie mówi o terapii. "Robiłem wszystko, żeby od siebie uciec"

Zobacz naszą galerię: Gwiazdy kochają Timberlake'a. Wieniawa, Mercedes i żona Szyca popędziły na koncert!

Sonda Czy interesujesz się muzyką? TAK NIE