Przed śmiercią Tomasza Jakubiaka jego mama publicznie przyznała się do błędu! Ważny apel do wszystkich rodziców

Uroczysta premiera "Pani od polskiego" odbyła się 7 maja 2025 roku w warszawskim kinie Luna. Niektóre gwiazdy, które na wydarzenie, postawiły na modowe nawiązania do lat 40. XX wieku, idealnie współgrające z klimatem filmu. Podczas premiery obecni byli zarówno twórcy, jak i entuzjastyczna publiczność. Film wzbudził ogromne zainteresowanie – zebrani podkreślali jego emocjonalny ciężar i autentyczność przekazu.

Obsada "Pani od polskiego" na premierze filmu

Największe wrażenie zrobiła Sylwia Skrzypczak-Piękoś, odtwórczyni roli Elizy. Aktorka pojawiła się w zjawiskowej czerwonej sukni z misternie ułożoną górą z falban, która przypominała rozkwitające róże. Kreacja, mieniąca się subtelnymi cekinami, przyciągała wzrok zarówno kolorem, jak i strukturą, a całość uzupełniał delikatny makijaż i romantyczna fryzura w stylu vintage.

W kinie Luna nie zabrakło gwiazd

Wśród publiczności pojawiła się Joanna Racewicz, która wybrała na tę okazję klasyczny czarny garnitur. Gdy jednak zdjęła marynarkę, okazało się, że skrywał się pod nią dopasowany kamizelkowy top mocno odkrywający ramiona. Ciekawym zestawem w stylu boho zachwyciła nas z kolei Anna Oberc - miękkie materiały, stonowane odcienie kremu, beżu i karmelowego brązu - tu wszytko grało. Małgorzata Sadowska również postawiła na biel i szampański beż - równie dobre połączenie. Na ich tle Agnieszka Wielgosz "krzyczała" amarantowym płaszczykiem i fryzurą w stylu Barbie. Ciekawie, ale czy nie za mocno.

Zobacz też: Torbicka i Werner szykownie, Olejnik w OSOBLIWEJ kreacji, olśniewająca Irena Santor

"Pani od polskiego" Radosława Piwowarskiego to opowieść o kobiecej sile

"Pani od polskiego" to dramat wojenny osadzony w 1942 roku na Kresach. Eliza, młoda nauczycielka, zakochuje się w wiejskim chłopaku – Stachu, który marzy o Ameryce i kowbojskim życiu. Sielanka zostaje brutalnie przerwana – chłopak zostaje wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Eliza, z niemowlęciem na rękach, rusza w dramatyczną podróż, by go odnaleźć. Radosław Piwowarski – twórca m.in. "Pociągu do Hollywood" – podkreśla, że film jest hołdem dla kobiet, którym wojna odebrała młodość.

Produkcję zrealizowała Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, a dystrybucją zajmuje się Kino Świat. Oficjalna premiera kinowa "Pani od polskiego" już 9 maja. To propozycja dla tych, którzy cenią poruszające historie głęboko osadzone w realiach historycznych.

Nie przegap: Wystrojona jak dama Szapołowska buszuje w sklepie ogrodniczym. Te roślinki kosztują majątek

Zobacz w galerii, jak prezentowały się gwiazdy na premierze "Pani od polskiego"

Joanna Racewicz pokazała syna! "Został tylko rok". Te słowa roztopią najtwardszy lód SE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.