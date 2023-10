Gwiazdy ruszyły do urn - Deląg Rubikowie, Richardson… Kto jeszcze wypełnił patriotyczny obowiązek?

Marcin Hakiel imprezuje z nową partnerką. Nagranie z sobotniej nocy trafiło do sieci

Wszelkie nieporozumienia na arenie politycznej oraz mnożące się protesty zmobilizowały Polaków do tłumnego stawienia się w lokalach wyborczych. Nasze gwiazdy od dłuższego czasu zachęcały rodaków do czynnego wzięcia udziału w głosowaniu. Wielu celebrytów wsparło akcję „Nie śpij, bo Cię przegłosują”. Kto pierwszy pospieszył do urn wyborczych?

Polacy ruszyli do urn, aby wybrać posłów i senatorów. Głosują nie tylko w kraju, ale także w lokalach za granicami Polski.

Te gwiazdy pierwsze ruszyły do urn!

Mimo że na oddanie swojego głosu mamy niemal cały dzień i wieczór, niektórzy zagłosowali już wczesnym rankiem. Agata i Piotr Rubikowie oraz Izabella Miko zagłosowali w USA. W Polsce w swoich okręgach wyborczych zameldowali się już, m.in. Agnieszka Dygant, Mariola Bojarska-Ferenc, Monika Richardson, Paweł Deląg, Marek Kaliszuk, Magda Mołek, Agnieszka Kaczorowska, Agnieszka Mrozińska - to tylko nieliczni artyści, którzy oddali swoje głosy jako pierwsi.

Ile osób uprawnionych jest do głosowania?

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. wybieramy 460 posłów i 100 senatorów, na nową, czteroletnią kadencję parlamentu. Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 29 mln 91 tys. 533 wyborców. Głosowanie odbywa się w 31 tys. 497 obwodach. Poza granicami kraju Polacy mogą zagłosować w jednym z 320 obwodów głosowania. Aby oddać głos w wyborach parlamentarnych, do lokalu wyborczego trzeba wziąć ze sobą dokument tożsamości.

Do zakończenia głosowania w niedzielę 15 października o godz. 21, trwa cisza wyborcza i referendalna.

