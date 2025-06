Julia Wieniawa przed Dodą i Małgorzatą Rozenek. Jest warta miliony! 

Magazyn "Forbes" znany jest z przygotowywania swoich rankingów. Od lat publikuje zestawienia majątków znanych osób w Polsce. Niedawno w sieci pojawiło się kolejne. Tym razem możemy dowiedzieć się, która polska gwiazda zbudowała w ostatnim roku "najlepszą markę osobistą" w Polsce. Tegoroczne zestawienie zostało stworzone przez magazyn "Forbes Women" oraz Instytut Monitorowania Mediów. Przeprowadzono analizę ponad 3,5 miliona publikacji prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz internetowych.

Tegoroczny ranking pokazuje, że kobiece marki osobiste mają coraz większą siłę. Łączna wartość całej setki wzrosła z 12,6 mld zł w 2024 r. do 13,1 mld zł w 2025 r. 70 nazwisk powtórzyło się z zeszłego roku, ale aż 30 nowych osób dołączyło do zestawienia, co pokazuje, że scena kobiecych marek wciąż się zmienia - podsumowała Katarzyna Ozga, specjalistka ds. komunikacji w Instytucie Monitorowania Mediów.