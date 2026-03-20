Halina Kowalska - dzieci, mąż, życie prywatne. Co wiadomo o zmarłej aktorce?

Halina Kowalska - mąż

Aktorka Halina Kowalska była związana z Włodzimierzem Nowakiem. Był to jej wieloletni partner, z którym poznała się jeszcze bardzo młodo. Mieli około 18 lat. Po jego śmierci aktorka wielokrotnie mówiła, że bardzo trudno przeżyła stratę partnera. Mężczyzna zmarł w 2022 roku.

Zaczepił mnie jak szłam z koleżanką po ulicy i zapytał czy może dołączyć. Zgodziłam się. Usiedliśmy w parku na ławeczce i staliśmy się parą. Ja mu od razu powiedziałam „Nie dotkniesz mnie, chyba że zostanę twoją żoną”. Szybko się oświadczył. Dwa miesiące brakowało do tych 18 lat więc musieliśmy zaczekać. Byłam w niego zapatrzona i całe życie byłam mu wierna - mówiła o Włodzimierzu Halina Kowalska w wywiadzie dla Super Expressu.

Co ciekawe dopiero pod koniec 2021 roku wzięli ślub kościelny.

Pobraliśmy się w domu aktora w Skolimowie, na cztery miesiące przed śmiercią Włodka - mówiła Pani Halina dla SE.

Halina Kowalska - dzieci

Halina Kowalska i Włodzimier Nowak byli razem przez wiele lat, ale nigdy nie doczekali się dzieci.

Halina Kowalska - życie prywatne

Ostatnie lata swojego życia Halina Kowalska spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Aktorka bardzo chwaliła sobie życie w tym miejscu, ale nie ukrywa, że po śmierci męża straciła radość.

Dobrze mi się tu żyje, ale od kiedy odszedł mąż, to dokucza mi samotność. Było nam dobrze ze sobą, tyle lat, całe życie - mówiła nam gwiazda PRL-u.

Kim była Halina Kowalska?

Halina Kowalska była polską aktorką filmową i teatralną, jedną z charakterystycznych gwiazd kina PRL. Popularność przyniosły jej role w filmach takich jak "Nie lubię poniedziałku", "Nie ma róży bez ognia" i serialu „Alternatywy 4”. Nazywano ją "polską Brigitte Bardot" ze względu na urodę i ekranową charyzmę. Występowała także w teatrze, a pod koniec kariery wycofała się z życia publicznego.