Hanna Lis ostro skomentowała wypowiedź Andrzeja Dudy z wywiadu u Żurnalisty. Była dziennikarka zarzuciła prezydentowi, że w sposób nieprawdziwy przedstawił historię związaną z Marią Kaczyńską. Na Instagramie opublikowała mocny komentarz, w którym przypomniała fakty.

Podczas rozmowy z Żurnalistą Andrzej Duda został zapytany m.in. o swoją żonę Agatę Kornhauser-Dudę i trudności, z jakimi musiała się mierzyć jako pierwsza dama. W odpowiedzi były prezydent Polski wspomniał Marię Kaczyńską.

Moja żona nie marzyła o tym, żeby zostać pierwszą damą. Nigdy nie była to jej ambicja. Moja żona jest z wyboru nauczycielką, pedagogiem. (...) Przy czym miała tę lekcję, o której mówiliśmy – jak obserwowała wcześniej Marię Kaczyńską. Jak Maria Kaczyńska była atakowana, albo z jednej, albo z drugiej strony przez media. Tak jak się wypowiedziała na temat aborcji, bo została zaproszona na jakąś tam konferencję przez środowiska kobiet liberalno-lewicowych. Gdziekolwiek się wypowiedziała, była przez środowiska konserwatywne atakowana, więc Agata miała tego świadomość. Widziała również, jak dziennikarze manipulują, jak media kłamią

– stwierdził Andrzej Duda.

Hanna Lis ostro do Dudy: "Maria Kaczyńska nie była na żadnej konferencji. Ona ją zorganizowała"

Na te słowa zareagowała Hanna Lis, która przypomniała, że wydarzenia wyglądały zupełnie inaczej. Jej zdaniem były prezydent minął się z prawdą.

Maria Kaczyńska NIE została, jak twierdzi tu Andrzej Duda, zaproszona na "jakąś tam konferencję przez środowisko kobiet liberalno-lewicowych". Maria Kaczyńska ZORGANIZOWAŁA 8/03/2007 roku spotkanie w Pałacu Prezydenckim, na które zaprosiła kobiety z różnych środowisk. W tym mnie. I na tym spotkaniu Maria Kaczyńska podpisała apel skierowany do posłów PiS, aby nie zapisywać w Konstytucji zakazu aborcji. Za co została nazwana przez Rydzyka "czarownicą". Jarosław Kaczyński nie kiwnął wtedy palcem w jej obronie. Nie chce mi się wierzyć, że pan Duda tego nie pamięta. Pani Maria myślała i działała niezależnie. Mówiła własnym głosem, od serca. Dziękuję za uwagę

– napisała dziennikarka w komentarzu pod nagraniem Żurnalisty na Instagramie.

Hanna Lis od kilku lat nie pracuje w telewizji, ale nadal chętnie komentuje bieżące wydarzenia na swoim profilu na Instagramie, który obserwuje ponad 155 tys. osób. Dziennikarka nie miała oporów, by publiczne wytknąć nieścisłości w słowach byłego prezydenta.

