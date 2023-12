Ciotka żony Marka Kondrata bez stanika. Aktorka "M jak miłość" kusi na Mikołajki

Sylwia Peretti pokazała poruszające zdjęcia z synem. Zrobiła to, by pomagać. Piękny gest

Wystarczy wspomnieć Antoninę Turnau-Kondrat (35 l.). Córka Grzegorza Turnaua ma męża starszego aż o 38 lat. Marek Kondrat ma już 73 lat. To jednak nic w porównaniu z ojcem piosenkarza, Stefanem Turnauem (92 l.), cenionym doktorem matematyki. Jego pierwszą żoną była nieżyjąca już Teresa z Kaczkowskich (+75 l.), która pochowana jest na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. To ona była matką jego trzech synów. Oprócz Grzegorza i Michała ma także syna, Marcina (60 l.). Ojciec Grzegorza Turnaua ma drugą żonę, Iwonę (61 l.). Para ma syna Stefana (28 l.), który został lekarzem.

Hanna Turnau to także druga żona Michała Turnaua. Realizator, który pracował przy takich filmach jak: "Gierek", "Listy do M 2", "Pitbull", "Zimna wojna" i "Planeta singli" był żonaty z Małgorzatą, która ma obecnie 44 lata. Jego obecna żona to gwiazda "M jak miłość", gdzie gra Sylwię Kostecką, przyjaciółkę Julii (Marta Chodorowska). Hanna z domu Wojak, ukończyła Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w Warszawie i wystąpiła w takich produkcjach jak: "Leśniczówka", "Korona królów" czy "Echo serca". Hanna i Michał Turnauowie małżeństwem są od 4 lat.

Trzeba przyznać, że najmłodszy z braci Turnau ma bardzo piękną żonę. - 6.12 - czy już można w świąteczne hity?? - napisała Hanna Turnau na Instagramie i umieściła bardzo wyzywające zdjęcie. Aktorka "M jak miłość pozuje na nim bez stanika ubrana jedynie w rozpiętą czarną marynarkę.