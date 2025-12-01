"Heweliusz" króluje na BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025. Najlepsze polskie seriale docenione przez międzynarodowe jury i widownię

Jury w składzie: Richard Bullock, Edward K. Gibbon, Barry "Baz" Idoine, Susie Liggat i Frank Spotnitz, pod przewodnictwem Łukasza Palkowskiego, wyłoniło laureatów w ośmiu kategoriach. Na kapitule BNP Paribas Warsaw SerialCon największe wrażenie zrobiły głośne polskie premiery ostatnich miesięcy, potwierdzając, że ich popularność wśród widzów nie jest przypadkowa. Podczas gali zamknięcia ogłoszono również zdobywcę nagrody publiczności.

Najlepszym Polskim Serialem Roku 2025 został "Heweliusz" od Netflixa. Zachwycający mistrzowską realizacją i głębią fabuły, serial wyznacza nowe standardy w polskiej produkcji telewizyjnej. Produkcja Netflixa łączy intrygujący materiał źródłowy z emocjonującą narracją, która wciąga widza od pierwszej do ostatniej minuty.

Byliśmy pod ogromnym wrażeniem nie tylko rozmachu serialu, lecz także jego intymności. Przedstawia on spójną wizję technicznie wyrafinowanego, kreatywnego i emocjonalnego podejścia w opowiadaniu historii

- w swoim werdykcie przekazało Jury.

Polecamy: Katastrofa Heweliusza, czyli rozliczenie z Polską Balcerowicza [ZDJĘCIA]

Nagrody BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025

Najlepszy Polski Serial Roku 2025 (25.000,00 zł) ⇒ "Heweliusz", reż. Jan Holoubek (Netflix)

Najlepsza rola żeńska (10.000,00 zł) ⇒ Lena Góra – "Przesmyk", reż. Jan P. Matuszyński (HBO Max)

Najlepsza rola męska (10.000,00 zł) ⇒ Robert Więckiewicz – "Minuta Ciszy 2", reż. Jacek Lusiński (Canal+)

Najlepsza reżyseria (10.000,00 zł) ⇒ Jan Holoubek – "Heweliusz" (Netflix)

Najlepsze zdjęcia (10.000,00 zł) ⇒ Bartłomiej Kaczmarek – "Heweliusz", reż. Jan Holoubek (Netflix)

Najlepsza reżyseria obsady (10.000,00 zł) ⇒ Marta Kownacka – "Aniela", reż. Katarzyna Adamik (Netflix)

Najlepszy scenariusz (10.000,00 zł) ⇒ Karolina Szymczyk-Majchrzak, Dana Łukasińska, Jan P. Matuszyński – "Przesmyk", reż. Jan P. Matuszyński (HBO Max)

Nagroda BNP Paribas Tomorrow’s Icon (10.000,00 zł) ex aequo: ⇒ Karolina Bruchnicka – "Minuta Ciszy 2", reż. Jacek Lusiński (Canal+)⇒ Anna Karczmarczyk – "Czarna Śmierć", reż. Piotr Trzaskalski (TVP)

Nagroda Publiczności (10.000,00 zł) ⇒ "Heweliusz", reż. Jan Holoubek (Netflix)

Nagroda im. Kasi Bajki ⇒ Katarzyna Czajka-Kominiarczuk