Warsaw SerialCon 2025. Gwiazdy i aktorzy na wyciągnięcie ręki w Kinotece! Sprawdź, kiedy możesz ich spotkać

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-11-25 14:24

BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025. Warszawska Kinoteka zamieni się w serialowe miasteczko. Od 26 do 29 listopada widzowie będą mogli zobaczyć na żywo aktorów, aktorki i twórców największych polskich seriali ostatnich miesięcy podczas cyklu spotkań Stars on Stage. Rozmowy poprowadzą Natalia Ryba i Marcin Radomski – znani dziennikarze filmowi, którzy zadbają, aby spotkania były pełne emocji i ciekawostek zza kulis.

BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025

i

Autor: BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025./ Materiały prasowe
BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025

Unikatowy format spotkań na Warsaw SerialCon 2025 w Kinotece pozwoli widzom wejść w świat seriali od kuchni – dowiedzieć się, jak powstają ulubione produkcje, poznać historie aktorów i twórców oraz zadać własne pytania. Spontaniczność, energia i autentyczne emocje sprawiają, że Stars on Stage jest wydarzeniem wyjątkowym na mapie polskich festiwali serialowych.

Nad wydarzeniem będą czuwać doświadczeni prowadzący.

  • Marcin Radomski - dziennikarz, krytyk filmowy i doktor nauk humanistycznych, autor kanału KINOrozmowa i członek FIPRESCI.
  • Natalia Ryba filmoznawczyni i dziennikarka radiowa RMF Classic, znana z głębokiej wiedzy o kinie i serialach oraz ciepłego, rozpoznawalnego głosu.
Gwiazdy i twórcy, których nie możesz przegapić

Podczas festiwalu w Kinotece widzowie spotkają Przemysława Bluszcza, Piotra Janusza i Jakuba Sierenberga, gwiazdy Breslau (Disney+), a Sonia Bohosiewicz i Daria Woszek opowiedzą o tajemniczym świecie Otchłani. Konrad Eleryk zdradzi kulisy pracy nad Heweliuszem (Netflix), uczestnikiem Konkursu na Najlepszy Polski Serial 2025.

W czwartek na scenie pojawią się Agnieszka Podsiadlik i Ireneusz Czop, którzy opowiedzą o swoich rolach w Czarnej Śmierci, Glinie. Nowym rozdziale, Chyłce, Wielkiej Wodzie i Breslau. Anna Karczmarczyk podzieli się doświadczeniem z pracy nad postacią doktor Weroniki Przybysz oraz z teatru.

Piątek przyniesie spotkania z Małgorzatą Kożuchowską, gwiazdą serialu Aniela (Netflix), Bartoszem Gelnerem, znanym z Schedy, Zatoki Szpiegów i Szadzi, oraz Karoliną Bruchnicką, aktorką młodego pokolenia, która oczarowała widzów w drugim sezonie Minuty Ciszy (Canal+).

Sobota to dzień Piotra Polaka (The Office PL), Tomasza Schuchardta (Heweliusz, Breslau), Leny Góry (Przesmyk, HBO Max) i Konrada Kąkola (Porządny Człowiek). To kolejna okazja, by poznać kulisy pracy aktorów w prestiżowych produkcjach i na planach seriali premium.

Wstęp wolny – odbierz wejściówki w Kinotece

Nie przegap szansy, by spotkać gwiazdy seriali z bliska, zadać pytania i poczuć wyjątkową atmosferę Stars on Stage. Wejściówki dostępne w kasie Kinoteki – miejsce ograniczone, więc warto przyjść wcześniej.

Najważniejsze wydarzenia tegorocznej edycji:

  •  26 listopada, 20:00 – Gala Otwarcia. Przedpremierowy pokaz HBO Original „Zabić Miss”, spotkanie z twórcami oraz wręczenie nagrody Michelle Fairley.
  • 27 listopada, 20:00 – „Niebo. Rok w piekle” (HBO Max). Pierwszy odcinek nowej, mocnej produkcji inspirowanej historią polskiej sekty lat 90 z udziałem twórców, m.in. Tomasza Kota.
  • 28 listopada, 20:00 – „Klangor 2”. Specjalny pokaz dwóch odcinków jednego z najgłośniejszych polskich thrillerów.
  • 29 listopada, 20:00 – „Czarna śmierć”. Specjalny pokaz czwartego oraz piątego odcinka nowego serialu o niespodziewanej epidemii we Wrocławiu.
  • 30 listopada, 20:00 – Gala Zamknięcia. Ogłoszenie laureatów we wszystkich kategoriach, w tym: Najlepszy Serial Roku, najlepsze role, reżyseria, zdjęcia, scenariusz, reżyseria obsady oraz nagroda BNP Paribas Tomorrow’s Icon.

