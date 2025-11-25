Muzyczna uczta w Pałacu Szustra. Wyjątkowy wernisaż i koncert w Warszawie

Zuzanna Sekuła
Marta Kowalska
2025-11-25 10:44

Wyjątkowa rocznica i wyjątkowe obchody. Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki zaprasza na wydarzenie upamiętniające 155. rocznicę pierwszego spotkania założycieli. To właśnie to spotkanie dało początek instytucji, która na trwałe wpisała się w historię polskiej kultury muzycznej. 30 listopada 2025 roku w Pałacu Szustra odbędzie się wernisaż wystawy „Pierwszy akord” oraz koncert muzyki twórców-założycieli. Wstęp wolny.

  • Warszawskie Towarzystwo Muzyczne zaprasza na obchody 155-lecia powstania.
  • W Pałacu Szustra odbędzie się wernisaż wystawy „Pierwszy akord” oraz koncert.
  • Wstęp na oba wydarzenia jest wolny. Dowiedz się więcej o tym wyjątkowym jubileuszu!

Wystawa „Pierwszy akord” w Pałacu Szustra

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki zaprasza na wyjątkowe wydarzenie poświęcone 155. rocznicy pierwszego spotkania założycieli, które odbyło się w 1871 roku i zapoczątkowało działalność instytucji na trwałe wpisanej w historię polskiej kultury muzycznej.

W niedzielę, 30 listopada 2025 roku, w Pałacu Szustra przy ul. Morskie Oko 2 w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy „Pierwszy akord”, prezentującej sylwetki twórców.

Koncert w duchu XIX-wiecznej Warszawy

Po wernisażu zaplanowano koncert muzyki założycieli, który przybliży publiczności atmosferę końca XIX wieku, kiedy w warszawskich salonach i pierwszych salach koncertowych rodziła się idea wspólnoty skupionej wokół sztuki. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12, a wstęp na nie jest wolny.

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

i

Autor: Warszawskie Towarzystwo Muzyczne/ Materiały prasowe

Historia i dorobek Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego

Towarzystwo zostało założone 15 stycznia 1871 roku z inicjatywy Władysława Wiślickiego, przy współudziale takich postaci jak Stanisław Moniuszko, Józef Sikorski, Ignacy Krzyżanowski, Adam Münchheimer, Wilhelm Troschel, Józef Wieniawski i Jan Kleczyński. Pierwszym prezesem został Siergiej Muchanow, a dyrektorem muzycznym Aleksander Zarzycki. Początkowo siedziba Towarzystwa mieściła się w Teatrze Wielkim, a później w Filharmonii Warszawskiej. Od 1966 roku stałym miejscem działalności jest Pałac Szustra, w którym obecnie organizowane są cykle koncertów muzyki poważnej, projekty edukacyjne dla dzieci i dorosłych oraz interdyscyplinarne festiwale, takie jak Międzynarodowy Festiwal Organowy „Johann Sebastian Bach” czy „Królewskie Arkady Sztuki”.

Edukacja i dziedzictwo muzyczne

WTM prowadzi również edukację muzyczną poprzez szkoły muzyczne, ogniska muzyczne, chóry i zespoły kameralne oraz posiada bogate zbiory biblioteczne, archiwalne i muzealne, w tym spuścizny kompozytorskie i korespondencję wybitnych twórców, takich jak Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko czy Mieczysław Karłowicz. Towarzystwo od ponad 150 lat aktywnie współtworzy życie muzyczne Warszawy i Polski, upamiętniając ważne postaci i wydarzenia w historii polskiej kultury muzycznej.

Wydarzenie w Pałacu Szustra to okazja, aby poznać historię Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i poczuć atmosferę muzycznych salonów XIX wieku.

Pałac Szustra w Warszawie
