Gwiazda Eurowizji prężyła gołe pośladki przed Jezusem! Metropolita grzmi o zgorszeniu. Odprawiono specjalne nabożeństwo

2025-11-20 15:36

Zamieszanie w Archidiecezji Warszawskiej po tym, jak do sieci trafił kontrowersyjny TikTok z udziałem Luny, polskiej reprezentantki na Eurowizji. Artystka, znana z utworu „The Tower”, nagrała w kościele w Secyminie (woj. mazowieckie) materiał promujący swój nowy singiel „Hush husH”. Problem w tym, że stylizacja wokalistki, eksponująca nagie pośladki przed obliczem Jezusa, wywołały falę oburzenia. Metropolita Warszawski, arcybiskup Adrian Galbas, podjął stanowcze kroki, a rzecznik Archidiecezji wydał oficjalne oświadczenie, przepraszając wiernych za „zgorszenie wywołane tym bulwersującym incydentem”.

  • Kontrowersyjny teledysk polskiej reprezentantki na Eurowizji, Luny, wywołał skandal w Archidiecezji Warszawskiej.
  • Artystka nagrała klip w kościele na Mazowszu, eksponując nagie pośladki przed ołtarzem, co oburzyło wiernych i władze kościelne.
  • Metropolita Warszawski przeprosił za zgorszenie, a rzecznik archidiecezji wyjaśnił, że nagranie powstało bez zgody i naruszyło świętość miejsca.
  • Co doprowadziło do tak bulwersującej sytuacji i jakie konsekwencje czekają odpowiedzialnych?

Luna prężyła pośladki przed Jezusem

Luna, czyli Aleksandra Katarzyna Wielgomas, zdobyła największą rozpoznawalność za sprawą udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji 2024 w Malmö. Reprezentowała Polskę, ale niestety nie udało jej się zająć wysokiego miejsca w konkursie. Przy okazji zebrała masę krytycznych uwag na temat swojego śpiewania i prezencji scenicznej, bowiem wiele osób uznało, że wokalistka po prostu fałszuje, a jej wygląd i ubiór jest „zbyt abstrakcyjny”.

Luna teraz znowu dała o sobie znać. Na filmie promującym jej nowy singiel „Hush husH" tańczy przed wizerunkiem Jezusa, wypinając do niego odsłonięte pośladki. W mediach społecznościowych zawrzało.

Skandal w kościele na Mazowszu. Arcybiskup Adrian Galbas zabiera głos

Sprawa nagrania w kościele w Secyminie, gdzie Luna prężyła gołe pośladki przed ołtarzem, szybko dotarła do władz kościelnych. Metropolita Warszawski, arcybiskup Adrian Galbas, podjął natychmiastowe kroki w celu wyjaśnienia bulwersującej sytuacji. Jak poinformował ksiądz Przemysław Śliwiński, rzecznik Archidiecezji Warszawskiej, arcybiskup polecił przeprowadzenie szczegółowych wyjaśnień okoliczności sprawy oraz podjął kroki zmierzające do przywrócenia należnego porządku i poszanowania sacrum w parafii. Czytaj dalej.

Oświadczenie archidiecezji 

W oficjalnym oświadczeniu, opublikowanym przez rzecznika, podkreślono, że materiały zrealizowane w jednym z kościołów podlegających Archidiecezji Warszawskiej zawierały „treści i symbole w oczywisty sposób sprzeczne z charakterem miejsca świętego, budzące skojarzenia bluźniercze oraz naruszające szacunek należny przestrzeni sakralnej, w tym ołtarzowi (kan. 1210, 1211, 1239 § 1 KPK)”.

Teledysk nagrany bez zgody

Rzecznik dodał również, że nagrania teledysku i innych materiałów zostały zrealizowane w kościele bez wymaganej zgody Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

Odpowiedzialność za udostępnienie przestrzeni świątyni oraz za brak weryfikacji treści i charakteru realizacji ponosi administrator parafii, który już w ubiegłym tygodniu został wezwany do kurii celem złożenia wyjaśnień i otrzymał upomnienie kanoniczne” – czytamy w komunikacie.

Przepraszają wiernych, a Luna usuwa nagrania i milczy

Archidiecezja Warszawska wyraziła głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji.

Wszystkich wiernych przepraszamy za zgorszenie wywołane tym bulwersującym incydentem. Tego rodzaju materiały nigdy nie powinny być realizowane w kościele, który jest przestrzenią modlitwy, sprawowania sakramentów i oddawania czci Bogu” – podkreślono w oświadczeniu.

W związku z tym, w zeszłą niedzielę w parafii, gdzie zrealizowano wspomniane materiały, podczas Mszy św. odprawiono nabożeństwa ekspiacyjne, mające na celu zadośćuczynienie za naruszenie świętości miejsca. Luna do tej pory nie odniosła się do zaistniałej sytuacji, a nagrania zniknęły z jej profili w mediach społecznościowych.

