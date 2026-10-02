Historyczna wygrana w finale "The Floor". Prowadzący i zwycięzca reagują na rekordowy wynik

Zakończyła się ósma edycja programu "The Floor", a widzowie poznali nazwisko kolejnego triumfatora. Zwycięzca wrócił do domu z rekordową kwotą! Finałowy epizod wywołał falę reakcji w mediach społecznościowych, gdzie głos zabrali zarówno gospodarz show, jak i uczestnicy oraz sam zdobywca głównej nagrody.

Rekordowa nagroda w "The Floor". Mikołaj Roznerski jest pod wrażeniem

Główną nagrodę ósmej odsłony hitu TVN zgarnął Piotrek, który na co dzień pracuje jako steward, a pochodzi z Łazisk Górnych. Mężczyzna zostawił w tyle czwórkę finałowych oponentów, zgarniając ostatecznie rekordowe 155 tysięcy złotych. Wcześniejsze odcinki obfitowały w nieoczekiwane zmiany sytuacji, a zwycięski uczestnik musiał wykazać się wiedzą i refleksem w takich dziedzinach, jak "FC Barcelona" oraz "bogowie egipscy". O ostatecznym zwycięstwie zadecydowała kategoria "mieszkańcy świata". Emocji po emisji nie krył również sam gospodarz show.

- Bravoooo 🔥🔥co to były za emocje 🔥💪🥹 - napisał Mikołaj Roznerski na Instagramie.

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Zwycięzca zabrał głos

Po wyemitowaniu finałowego starcia Piotrek zdecydował się podsumować swoje doświadczenia w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie przyznał, że sam udział w telewizyjnym formacie był dla niego przełomowym momentem.

- Od nagrań minęły już cztery miesiące, a ja nadal nie mogę uwierzyć, że ten piękny sen stał się rzeczywistością. Gra od pierwszego odcinka, rekord sześciu wygranych odcinków, pierwsze w historii programu zamrożenie, 155 000 złotych. Wygrany program telewizyjny. Rozumiecie to? Ja nie do końca. Absurd - czytamy.

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Jak możemy dowiedzieć się z profilu Piotrka, telewizyjny los w końcu okazał się dla niego łaskawy. Chłopak ma już za sobą występ w teleturnieju "Milionerzy", który można obecnie oglądać na antenie telewizji Polsat. Wtedy jednak nie udało mu się zgarnąć pełnej kwoty. Fani "The Floor" nie muszą teraz długo czekać na kolejne emocje, gdyż już 5 października wystartuje edycja specjalna VIP z udziałem znanych osobistości i twórców internetowych.

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