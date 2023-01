Hojny Filip Chajzer wystawił na aukcję WOŚP samego siebie. Zwycięzca może liczyć na niezapomniane chwile!

Paulina Smaszcz podpadła internautom. To, co zrobiła, woła o pomstę do nieba! "Stwarzasz ZAGROŻENIE"

Co roku mnóstwo gwiazd i osób publicznych wspiera WOŚP. Wystawiają na aukcje należące do nich rzeczy, ale także często oferują swoje towarzystwo lub najróżniejsze usługi. W tym roku Andrzej Grabowski będzie odkurzał mieszkanie zwycięzcy licytacji. Zainteresowanie jego usługą jest ogromne, a aktualna cena wynosi ponad 15 tysięcy złotych! (stan na 26.01)

Wśród celebrytów, którzy wspierają WOŚP ponownie znalazł się Filip Chajzer. Prezenter bardzo często angażuje się w akcje charytatywne. W tym roku postanowił wystawić na licytację weekend w swojej imponującej, mazurskiej posiadłości.

- Co powiecie na szampana w jacuzzi, którego podam osobiście na tarasie mojej mazurskiej rezydencji? Najpiękniejsze co mogę w tym roku przekazać na licytację dla WOŚP to niezapomniany czas. Nic nie ma większej wartości niż piękne wspomnienia, które zostaną z nami zawsze. Zapraszam do licytacji weekendu w mazurskim raju. Luksusowa willa nad samym jeziorem czeka na gości. Bym zapomniał! Postaram się zwinąć łabędzia z ręcznika 🦢jak w hotelu na wakacjach za pierdylion. A jak nie wyjdzie mam plan B - biały węgorz (z ręcznika naturalnie) równie efektowny, prosty do wykonania, a jak cieszy - zachęca prezenter.

Nie da się ukryć, że na zdjęciach rezydencja prezentuje się wyjątkowo luksusowo. Weekend u Chajzera licytuje już kilkanaście osób, a cena przebiła ponad 10 tysięcy złotych! Zobaczcie niżej zdjęcia.