Danuta Holecka narzeka na TV Republika

Danuta Holecka, która od niedawna ma nowego pracodawcę, już zaprowadza u niego swoje porządki. Jak poinformował "Plotek.pl", Holecka miała być niezadowolona ze stanu studio, oprawy graficznej, a nawet niekorzystnego (dla niej) oświetlenia w studio...W grudniu Danuta Holecka rozstała się z TVP i TVP Info, a pod koniec miesiąca pojawiła się w TV Republika. Została prowadzącą głównego wieczornego serwisu informacyjnego "Dzisiaj". Nie do końca jest jednak zadowolona z nowego miejsca pracy. Jak twierdzi informator Plotka, dziennikarka jest zawiedziona stanem technicznym Republiki. "Ona uważa, że obecnie stacja w wielu kwestiach trąci myszką i ma wiele problemów technicznych, które trzeba pokonać" - twierdzi informator.Zakłopotana "Danusia" Holecka zaliczyła wpadkę w Telewizji Republika. "To przez te 300 tysięcy osób"

Danuta Holecka osobiście dopilnowała oświetlenia...

Najpierw dopilnowała, by miała lepsze oświetlenie, bo w pierwszych wydaniach "Dzisiaj" z nią w roli głównej, było w jej opinii dramatyczne. Ona przykłada wielką wagę do tego jak się prezentuje. Zawsze musi mieć perfekcyjnie ułożone włosy i makijaż. W tej kwestii jest bardzo wymagająca. Uważała za niedopuszczalne, by to wszystko miało być psute przez złe światło, które według niej ją postarzało. Ma być oświetlana jak w "Wiadomościach" TVP - zdradził współpracownik TV Republika.

Holecka ma mieć też wpływ na oprawę wizualną programu. "Ona jest przyzwyczajona do wysokich technologicznych standardów i służy w tej kwestii merytorycznym wsparciem czy doradztwem. Z nią się każdy liczy, więc może się przyczynić do lepszego odbioru stacji, przynajmniej wizualnie" - dodaje informator Plotka.

Ponoć to właśnie dzięki interwencji Danuty Holeckiej niedawno zmieniła się grafika i czołówka programu. A i tak nie jest do końca zadowolona i... proponuje kolejne zmiany. Kobieta wielu talentów?

