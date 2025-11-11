Hollywood w żałobie! Nie żyje popularna aktorka

Rola w "Annie" była punktem zwrotnym w karierze Kirkland. Aktorka wcieliła się w czeską artystkę filmową, która po emigracji do Nowego Jorku stara się odbudować swoją karierę i jednocześnie pomaga młodej początkującej aktorce, Krystynie, granej przez Paulinę Porizkovą. Produkcja, inspirowana losami polskich aktorek Joanny Pacuły i Elżbiety Czyżewskiej, zdobyła ogromne uznanie widzów i krytyków, a sama Kirkland została okrzyknięta jednym z najciekawszych kobiecych głosów swojego pokolenia.

Zobacz też: Nie żyje znana influencerka. Została znaleziona martwa w samochodzie

Nie żyje popularna aktorka. Sally Kirkland zmarła w wieku 84 lat

Sally Kirkland przyszła na świat 31 października 1941 roku w Nowym Jorku. Jej matka była redaktorką w prestiżowych magazynach "Vogue" i "LIFE", co pomogło młodej Sally rozpocząć karierę w świecie mody. Choć początkowo pracowała jako modelka, szybko odkryła, że jej prawdziwym powołaniem jest aktorstwo.

Uczyła się w słynnym Actors Studio pod okiem legendarnego Lee Strasberga, a także ukończyła American Academy of Dramatic Arts. W 1963 roku zadebiutowała na scenie Off-Broadwayu, zyskując uznanie nowojorskiej publiczności. W latach 60. była częścią artystycznej bohemy i bywała w kręgu Andy’ego Warhola, współtworząc awangardową scenę artystyczną.

Zobacz też: Nie żyje gwiazda "Klanu". Wszyscy ją kochali!

Jej filmografia to imponująca mieszanka dramatów, komedii i produkcji akcji. Kirkland pojawiła się w takich filmach jak "Tacy byliśmy" w reżyserii Sydneya Pollacka, "Żądło" George’a Roya Hilla, "Szeregowiec Benjamin" Howarda Zieffa, "Bruce Wszechmogący" Toma Shadyaca czy "JFK" Olivera Stone’a. Za rolę w horrorze "Nawiedzony dom" otrzymała drugą nominację do Złotego Globu.

Pomimo problemów zdrowotnych, Sally Kirkland do ostatnich chwil pozostała aktywna zawodowo. W 2024 roku wystąpiła w filmie "Sallywood".

Śmierć Sally Kirkland to wielka strata dla świata filmu. Była artystką, która nie bała się wyzwań i konsekwentnie podążała własną drogą. Jej życie było pełne pasji, a kariera dowodem, że prawdziwa sztuka nie zna wieku ani granic.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Mądzik. Wielki artysta odszedł w wieku 80 lat

Zobacz naszą galerię: Sally Kirkland nie żyje. Odeszła wielka gwiazda

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...