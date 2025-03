I to jest konkret! Marcin Prokop buszował po USA i odkrył, dlaczego Donald Trump wygrał wybory

Reakcje celebrytów na wybór Donalda Trumpa

Po tym, gdy Donald Trump wygrał drugie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, świat ogarnęła niepewność. Niezadowolenie z wyboru republikańskiego kandydata i jego politycznych decyzji otwarcie demonstruje wiele gwiazd - zarówno tych z Hollywood, jak i tych z Polski, którzy na wybory w USA żadnego wpływu nie mają. Znaczna część z nich ogranicza się po prostych, a czasem nawet wulgarnych haseł. - W***ć Trumpa i wszystkich jego współpracowników. Wsparcie dla wszystkich demokratycznych przywódców, którzy chcą obalić tego wariata - wypalił na przykład piosenkarz Krzysztof Zalewski w programie "Halo, tu Polsat". Tego typu słów nie usłyszymy od Marcina Prokopa. Dziennikarz TVN - co prawda - też raczej nie jest zwolennikiem Donalda Trumpa, ale wypowiada się w totalnie odmiennym stylu.

Marcin Prokop analizuje, dlaczego Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w USA

Mało tego, w prowadzonym przez Marcina Mellera programie "Mellina" w radiu Eska Rock Marcin Prokop pokusił się o poważną analizę, której nie powstydziły się niejeden politolog. Dlaczego Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w USA? Gwiazdor TVN ma na to pytanie odpowiedź. I to jest konkret!

Amerykanie zadali pytanie "jak mamy żyć?" administracji Bidena. I ta administracja nie potrafiła na to pytanie odpowiedzieć. Więc Trump wrócił na białym koniu

- ocenił na chłodno Marcin Prokop. Dziennikarz stwierdził też, że "gdyby Trump nie wystartował w wyborach prezydenckich, trzeba by Trumpa wymyślić". Co ciekawe, gwiazdor po swoich pobytach w USA, gdzie spotkał się m.in. 107-letnim z amerykańskim bohaterem II wojny światowej Johnem Kinselem Seniorem, przychylniej patrzy na Polskę i docenia względną stabilność, w jakiej znalazł się nasz kraj. Być może dystans Marcina Prokopa do Stanów Zjednoczonych jest także efektem kradzieży, której padł ofiarą podczas wyjazdu do USA.

Kalifornia jest miejscem bardzo niebezpiecznym dzisiaj. Doświadczyłem tego na własnej skórze (...) Włamali nam się do samochodu i ukradli sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy złotych

- relacjonował w rozmowie z Wp.pl dziennikarz.

