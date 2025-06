Dla wielu widzów dorastających w latach 90. "Idź na całość" to nie tylko telewizyjna rozrywka, ale prawdziwy fenomen popkultury. Emocjonujące wybory, nieprzewidywalne nagrody, charyzmatyczny prowadzący i legendarna postać Zonka – to wszystko sprawiło, że program zapisał się w historii polskiej telewizji. Teraz, po latach nieobecności, format ma szansę wrócić na szczyt. Stacja TTV, należąca do grupy TVN Warner Bros. Discovery, ogłosiła start nowej edycji kultowego show, której emisja planowana jest na drugą połowę 2025 roku.

Zobacz też: Powrót "Idź na całość'"- legendarny program znów w telewizji! Szczegóły, które trzeba znać!

"Idź na całość" wraca do telewizji! Znamy prowadzących

Teleturniej "Idź na całość" w nowej wersji zyska dwóch prowadzących. Do roli gospodarza powróci Zygmunt Chajzer – ikona telewizji i twarz, która przez lata kojarzyła się z tym formatem. Dołączy do niego Robert Motyka – znany kabareciarz i radiowiec, który ma wnieść do programu element współczesnego humoru i energii. Jak zapewniają producenci, to połączenie doświadczenia z nowoczesnym podejściem ma stanowić pomost między dawnymi fanami a młodszą publicznością.

Program nie pojawi się jednak na głównej antenie TVN, lecz na TTV – stacji, która, jak podkreślają twórcy, lepiej pasuje do obecnego charakteru formatu i ma wiernych widzów poszukujących lekkiej, rozrywkowej treści. Trwają już przygotowania do realizacji, a szczegóły dotyczące scenografii i mechaniki gry mają zostać ujawnione w nadchodzących miesiącach. Pewne jest jednak, że zachowany zostanie kluczowy element programu – wybór "za kurtyną" i oczywiście niezastąpiony Zonk.

W swojej oryginalnej wersji "Idź na całość" przyciągał przed ekrany miliony Polaków. Format był oparty na licencji amerykańskiego "Let’s Make a Deal" i szybko stał się hitem. Widzowie pokochali możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród – od samochodów po drobny sprzęt domowy – ale też ryzyko utraty wszystkiego na rzecz Zonka, fikcyjnej postaci będącej symbolem przegranej. Czy nowy sezon show odniesie taki sam sukces, jak poprzednia edycja? Przekonamy się o tym już niedługo!

Zobacz też: Zygmunt Chajzer wyznaje: Chcę wrócić do "Idź na całość"! Trwają negocjacje z TVN

Zobacz naszą galerię: Zygmunt Chajzer chce wrócić do "Idź na całość"

Sonda Wolisz Zygmunta Chajzera czy Filipa? Zygmunta Filipa Lubię obu Nie lubię żadnego