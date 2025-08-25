Iga Świątek pochwaliła się koszmarnie drogą biżuterią! Cacko na jej nadgarstku jest warte fortunę

Tuż przed US Open, 23 sierpnia, Iga Świątek spotkała się z mediami. Polska tenisistka na tę okazję wybrała wyjątkową biżuterię. Postawiła na model Tiffany Knot Double Row Hinged Bangle w 18-karatowym żółtym złocie. Jej projekt inspirowany jest archiwalnym motywem kokardy z 1889 roku, będącym symbolem niezachwianych więzi miłości i głębokich relacji. Jak czytamy na stronie producenta, każdy egzemplarz powstaje z najwyższą dbałością o detale – złoto jest ręcznie polerowane, a elementy jubilerskie precyzyjnie wykończone, co sprawia, że bransoletka zyskuje elegancki, ponadczasowy charakter.

Bransoletka Świątek jest warta fortunę

Ekskluzywny model Tiffany Knot kosztuje 9400 dolarów, co przy aktualnym kursie dolara (ok. 3,7 zł) daje prawie 35000 złotych. To kwota, która potwierdza, że Iga Świątek – oprócz sukcesów sportowych – otacza się luksusem z najwyższej półki.

Iga Świątek – tenisowa królowa i ikona stylu

Iga Świątek od lat łączy sportowy luz z elegancją. Na co dzień chętnie stawia na minimalistyczne dodatki, które dodają charakteru jej stylizacjom. Bransoletka Tiffany Knot idealnie wpisuje się w jej wizerunek – subtelny, ale z nutą luksusu. Bransoletka lśniła na nadgarstku tenisistki, przyciągając uwagę tak samo, jak jej perfekcyjna gra na korcie.

Warto jednak podkreślić, że Iga lubi otaczać się tak prestiżowymi ozdobami. Jej nadgarstki często zdobią zegarki marki Rolex (której to firmy od 4 lat jest ambasadorką).

Iga stawia na wyjątkowe modele – od eleganckiego Datejust 31 ze stali Oystersteel i białego złota z fioletową tarczą, wartego około 48 tys. zł, po bardziej prestiżowe modele, takie jak Lady-Datejust z różowego złota Everose, kosztujące nawet 135 tys. zł. Świątek zachwyciła również zegarkiem Rolex Perpetual 1908, którego cena waha się od 120 do 140 tys. zł.

Iga Świątek zaczyna walkę w US Open