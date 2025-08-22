Iga Świątek wypoczywa w Nowym Jorku w magicznym miejscu. Mieszka tuż obok

Michał Chojecki
2025-08-22 18:08

Iga Świątek ma za sobą bardzo intensywny czas, więc w piątek odpoczywała. Mistrzyni Wimbledonu spędziła miło czas w magicznym miejscu, w którym rok temu często relaksowała się przed nowymi wyzwaniami w trakcie US Open. Zresztą zamieszkała tuż obok. Zobaczcie zdjęcia.

Iga Świątek w Central Parku w Nowym Jorku

i

Autor: Instagram Iga Świątek w Central Parku w Nowym Jorku

Iga Świątek w tym roku w czasie US Open mieszka w Nowym Jorku w kultowym luksusowym The Plaza, który znajduje się tuż obok Central Parku. Hotel znajduje się tuż obok wejścia do Central Parku. - W Nowym Jorku jest bardzo głośno i ciężko się tutaj zrelaksować. Dlatego zatrzymałam się blisko Central Parku. Na pewno to wykorzystam i spróbuję się zrelaksować i mieć więcej natury, ponieważ to w zasadzie jedyne miejsce w Nowym Jorku, gdzie można być bliżej natury - tłumaczyła rok temu Polka, gdy po raz pierwszy zamieszkała w The Plaza. Poniżej galeria zdjęć z pobytu Igi Świątek w tym słynnym pięciogwiazdkowym hotelu.

W takich luksusach mieszka Iga Świątek
29 zdjęć

Iga Świątek ma za sobą bardzo intensywny czas. Tuż po zwycięstwie w turnieju WTA w Cincinnati wzięła udział w turnieju miksta US Open, w którym razem z Casperem Ruudem doszła aż do finału. Nic dziwnego, że potem postanowiła odsapnąć. A odpoczywać lubi najbardziej na łonie natury. Iga Świątek podzieliła się z kibicami klimatycznym zdjęciem z Central Parku. Poniżej ta fotografia opublikowana przez tenisistkę na Instagramie.

Iga Świątek mieszka w The Plaza. Luksusowy hotel w Nowym Jorku

The Plaza, w którym zamieszkała Iga Świątek, to 5-gwiazdkowy hotel. Korzystają z niego największe gwiazdy showbiznesu, przebywając w Nowym Jorku. Na stronie internetowej hotelu oraz w mediach społecznościowych pojawiły się już zdjęcia Igi Świątek, z którą mogli spotkać się goście hotelu. Mistrzyni Wimbledonu często mieszka w luksusowych hotelach na zasadach reklamowego barteru. Promuje obiekt w zamian za atrakcyjną cenę.

A ceny w The Plaza są kosmiczne. Rezerwując już teraz z wyprzedzeniem pokoje na kolejny rok w czasie US Open 2026, zapłacimy za tydzień ok. 31 tysięcy złotych (4400 zł za noc), a mówimy tutaj o najtańszych pokojach. Iga Świątek jako gość specjalny zamieszka z pewnością w jednym z bardziej luksusowych apartamentów, a ceny tych za tydzień to od ok. 40 tysięcy złotych do ok. 110 tys. złotych za tydzień (5700 - 15700 zł za noc).

The Plaza znajduje się na 5th Avenue, tuż przy wejściu do Central Parku. Pokoje są luksusowe i przestronne, a hotel szczyci się łazienkami z armaturą pokrytą 24-karatowym złotem i prysznicem ze strumieniem deszczowym. Na miejscu działa restauracja The Palm Court, która jest jednym z najlepszych nowojorskich lokali serwujących podwieczorek. Goście mają także do dyspozycji ekskluzywne butiki oraz centrum odnowy biologicznej, które obejmuje SPA i całodobowe centrum fitness.

 

Iga Świątek zaczyna walkę w US Open
