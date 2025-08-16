Iga Świątek została zapytana, czy lubi alkohol. Postawiła sprawę jasno

Iga Świątek zameldowała się już w półfinale turnieju WTA w Cincinnati i czeka na mecz z Jeleną Rybakiną, która ograła (6:1, 6:4) broniącą tytułu Arynę Sabalenkę. Odpadła również Coco Gauff, co czyni Polkę najwyżej rozstawioną zawodniczką, która pozostaje w drabince. Tenisistki walczą w Cincinnati w bardzo trudnych warunkach - upały w połączeniu w dużą wilgotnością są niezwykle wymagające. Po meczu z Anną Kalinską (6:3, 6:4) Iga Świątek została nawet zapytana, jak udaje jej się pozostać nawodnioną.

- To żaden sekret. Po prostu dużo piję - odpowiedziała Iga Świątek. - Oczywiście wodę! - dodała szybko, rozbawiając amerykańską publiczność.

W czasie konferencji prasowej jeden z dziennikarzy pociągnął temat i zapytał Igę Świątek, jaki jest jej stosunek do alkoholu i czy generalnie go lubi.

- Myślałam, że jak będę starsza, to polubię alkohol, ale nie smakuje mi, więc nie potrzebuję jakiejś wielkiej siły woli, żeby go nie pić. Ale na pewno na imprezach towarzyskich, gdzie inni piją, to trochę dziwne nie pić. Z drugiej strony, nie można czuć się zmuszonym, więc bawię się bez tego. Skoro nie lubię jego smaku, zwykle wybieram coś w rodzaju virgin mojito, i to jest mój wybór - stwierdziła Iga Świątek.

Kiedy gra Iga Świątek półfinał WTA Cincinnati?

Mecz Iga Świątek - Jelena Rybakina w półfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w niedzielę 17 sierpnia 2025. Półfinały kobiet rozpoczną się o godzinie 19 polskiego czasu, a Polka zagra z pewnością ten pierwszy, zatem właśnie o godz. 19. Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.

